Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesinde önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Tayyip Erdoğan, dün MHP Genel Başkanı Bahçeli ile deprem bölgesine gitti. Önemli bilgiler verdi:

Şehirlerimizin tamamını yeniden ayağa kaldıracağız. Yeni konutları zemin kalitesine bakarak yapacağız. Binalar 3-4 katı geçmeyecek.

Şehir merkezlerini ovalardan dağlara kaydırmak istiyoruz. Üniversitelerimizden jeofizik, jeoloji, sismoloji hocaları ve deprem uzmanlarıyla istişare halinde çalışıyoruz.

Depremden etkilenen 11 ilimizdeki TOKİ taksit ödemelerini 3 ay erteledik.

Kamu bankaları vefat edenlerin kredi borçlarını siliyor. 150 bin esnafımızın Halk Bankası'ndan kullandıkları kredi ödemelerini 6 ay süreyle erteledik. 250 milyarlık Kredi Garanti Fonu paketini 350 milyar liraya yükselttik.

Hiçbir vatandaşımızı, ne acısında ne hayatını yeniden düzene koyma gayretinde asla yalnız bırakmayacağız.

Çadır kent ve koyteyner kentlerde barınan vatandaşlarımızı 1 yıl içinde kalıcı konutlara taşıyacağız. Bu arada Başkan Erdoğan Hatay Havalimanı'nın onarımıyla ilgili de bilgi verdi. "İstanbul Havalimanı ortaklarından Kalyon İnşaat orayı 5 günde eline aldı. Süratle bitirip yaptı ve milletimize teslim etti" dedi.

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