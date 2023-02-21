Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni! İşte o dezenformasyonlar…

Türkiye'de meydana gelen depremler sırasında görülen kısa süreli ışımaların afet sonrası birçok komplo teorisi ve dezenformasyona konu olduğu, bu ışıkların depremleri oluşturan bir sistemin işareti olduğunun iddia edildiği bültende, "Depremi oluşturan enerji birikimi, kayaçları oluşturan bazı minerallerin elektriksel özelliklerinde değişime neden olmaktadır. Fayda hareketin başlamasıyla biriken enerji serbest kalmakta, bir yandan sarsıntı meydana gelirken diğer yandan elektriksel değişim parlak ışımalara yol açmaktadır. Depremde gözlemlenen parlak ışımalar kayaçlardaki minerallerle ilgili ortaya çıkmaktadır ve yalnızca belirli koşullarda oluşmaktadırlar. Deprem sırasında görülen ışıklar, yerden 200 metre yüksekliğe kadar çıkabilmekte ve bazı durumlarda yıldırımlar şeklinde belirmektedir. Mavimsi alevlere ve ışık kürelerine benzeyen deprem ışıkları, kısa sürede kaybolmaktadır. Bu ışımalar deprem sonrasında değil, deprem sırasında görülmektedir." ifadelerine yer verildi.
VERGİ DAİRELERİNE HACİZ KONULDU İDDİASI ASILSIZ
Bültenin devamında, "Devletin afetzedelere yaptığı 10 bin liralık yardımlara vergi dairelerince haciz konulduğu" iddiasının doğru olmadığı belirtilen bültende, vergi dairelerinin depremin yaşandığı günden bu yana kamu alacaklarının tahsili için hiçbir haciz uygulaması yapmadığı, 8 Şubat 2023 tarihli, 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile vergi dairelerince yapılanlar dahil tüm icra takiplerinin durdurulduğu belirtildi. Deprem tarihinden sonra herhangi bir şekilde haciz yapılmadığı için daha önce hesapta haciz olsa dahi bu haciz işleminin devlet tarafından yapılan 10 bin liralık deprem yardımlarına etki etmediği belirtildi.
70 KONUT DEPREMZEDELER İÇİN TAHSİS EDİLDİ
Bültende, "TOKİ tarafından yapılan Konya Dedemli evleri şu anda boş duruyor, depremzedeler yerleştirilebilir." iddiasının gerçeği yansıtmadığı, Konya'nın Hadim ilçesinde bulunan Dedemli Mahallesi'nde Bozkır Barajı'nın inşası sebebiyle mahalle sakinleri için Meram ilçesi Çarıklar Mahallesi'nde TOKİ tarafından 428 konut yapıldığı, bu konutların 4 Eylül 2021'de çekilişle hak sahiplerine verildiği aktarıldı. İlgili konutların özel mülkiyet olması sebebiyle taşınmazların tasarrufunun konut sahiplerine ait olduğu, bölgede AFAD koordinasyonuyla herhangi bir tahsis söz konusu olmamakla birlikte mahalle sakinlerinin şahsi tasarruflarıyla şu anda yaklaşık 70 konutu depremzedeler için tahsis ettiği bildirildi.