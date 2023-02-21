Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni! İşte o dezenformasyonlar…

Türkiye'de meydana gelen depremler sırasında görülen kısa süreli ışımaların afet sonrası birçok komplo teorisi ve dezenformasyona konu olduğu, bu ışıkların depremleri oluşturan bir sistemin işareti olduğunun iddia edildiği bültende, "Depremi oluşturan enerji birikimi, kayaçları oluşturan bazı minerallerin elektriksel özelliklerinde değişime neden olmaktadır. Fayda hareketin başlamasıyla biriken enerji serbest kalmakta, bir yandan sarsıntı meydana gelirken diğer yandan elektriksel değişim parlak ışımalara yol açmaktadır. Depremde gözlemlenen parlak ışımalar kayaçlardaki minerallerle ilgili ortaya çıkmaktadır ve yalnızca belirli koşullarda oluşmaktadırlar. Deprem sırasında görülen ışıklar, yerden 200 metre yüksekliğe kadar çıkabilmekte ve bazı durumlarda yıldırımlar şeklinde belirmektedir. Mavimsi alevlere ve ışık kürelerine benzeyen deprem ışıkları, kısa sürede kaybolmaktadır. Bu ışımalar deprem sonrasında değil, deprem sırasında görülmektedir." ifadelerine yer verildi.