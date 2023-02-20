Enkazdan çıkarılan depremzede: "İçtiğimiz çay oğlumun ve hamile gelinimin hayatına mal oldu”

"DEPREM ANINDA ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

Enkazın altından çıkarılan Vakkas İspir, vefat edenlerin şehit olduğunu söyleyerek, "Gece dışarda kar yağıyordu. Saat 04.20'de deprem oldu, bizde kalkıp dışarıya çıktık. Sabaha kadar dışarda bekledik. Sabah tekrar eve girdik. Çocuklarda bize geldi, gelinim bir çay koyayım da için dedi. Allah rahmet eylesin oğlum ve gelinim göçük altında vefat etti. Başka evde bulunan kız kardeşim ve torunumda vefat etti. İkinci depremde saniyeler içinde ev yıkıldı ve hepimiz içinde kaldık. Bağırış çağrış içinde dışardan sesimizi duyup oğlumun birini, eşimi ve beni çıkarttılar. Gelinim ve diğer oğlumdan ses soluk yoktu. Onlar şehit oldular, o makama biz çıkamadık. Arkalarından gözyaşı dökmekte doğru değil bol bol dua etmemiz gerekiyor. Deprem anında öleceğimi düşündüm. Üstümde büyük bir beton vardı. Ayağımın teki o betonun altında kalmış. O anda ayağımın kırık olduğunu hissetmedim, sadece acaba ben buradan nasıl kurtulurum diye düşündüm. Bizi çıkartmaya çalışan arkadaşlarda panik içinde çünkü sürekli sarsıntılar devam ediyor ve üstüme ağırlık basıyor. Kısmetimizde içecek suyumuz varmış" dedi.