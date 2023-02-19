Uzmanından kritik uyarı: "Kocaeli'nin kıyı yerleşimlerinde 'zemin sıvılaşması' riski var"

"İNŞA EDİLEN YAPILARDA YERE KAZIK ÇAKMA GİBİ, SIVILAŞMIŞ OLAN BÖLGELERİ SERTLEŞTİRMELİ"

Zemin sıvılaşmasının yoğun olduğu bölgelerde inşa edilecek binaların çeşitli yöntemlerin dikkate alınarak yapılması gerektiğini söyleyen Aşcı, "Bu bölge 1999 depremini geçirdiği için sıvılaşmanın yoğun olduğu yerler belli. 1999 depreminden sonra inşa edilen yapıları kontrol etmek istersek binamızla ilgili bir uzmanla görüşmemiz gerekir. Bu bölgede inşa edilen yapılarda yere kazık çakma gibi, sıvılaşmış olan bölgeleri sertleştirmek gibi tedbirler alınması gerekir. İster temel tipi seçimi veya genişliği gibi konular ne olursa olsun sıvılaşma varsa onun önüne geçmek mümkün değil." şeklinde konuştu.