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    • 19.02.2023 10:43
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    • 19.02.2023 10:43
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    Uzmanından kritik uyarı: "Kocaeli'nin kıyı yerleşimlerinde 'zemin sıvılaşması' riski var"

    Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nden öğretim üyesi Dr. Metin Aşçı, Kahramanmaraş depreminde de görülen zemin sıvılaşması konusuna ilişkin il geneline göre analiz yaptıklarını söyleyerek  “Kocaeli’nde kıyı şeridi, denize bakan kısımlar sıvılaşma açısından en riskli alanlar. Dere yataklarının sıfıra yakın eğimde aktığı alanlar sıvılaşma riskinin olduğu alanları oluşturuyor. Burada inşa edilecek yapılarda tedbirlerin alınması gerekir" diye konuştu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kıyı yerleşimlerinde ’zemin sıvılaşması’ riski var

    Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde görevli öğretim üyesi Dr. Metin Aşcı, zemin sıvılaşması konusunda Kocaeli'de yapılan analizlerinin detaylarını ayrıntılarıyla açıkladı. Kentin farklı noktalarındaki incelemelerde İzmit Körfezi kıyısında bulunan noktalarda 0-3 metre derinliğinde sıvılaşmanın yoğun olarak gözlemlendiği görüldü.

    "SIVILAŞMA DEPREMLE BİRLİKTE ORTAYA ÇIKAN BİR DURUM"

    Zemin sıvılaşması hakkında bilgi veren Dr. Metin Aşcı, "Kahramanmaraş merkezli depremde birçok yerde sıvılaşmaya tanık olundu. Sıvılaşma kumlu zeminlerde görülen, yer altı suyunun da var olduğu yapılardan görülen ve depremle birlikte ortaya çıkan bir durum. Kumların tanelerinin birbirlerine artık ettikleri temasın deprem sırasında yok olması sonucunda sıvılaşma meydana gelir. Ülkemizde hemen hemen her depremde gözlemlemekteyiz. Daha çok dere yataklarının olduğu ve deniz kıyılarının olduğu yerlerde tespit ediyoruz" diye konuştu.

    "DENİZE BAKAN KISIMLAR SIVILAŞMA AÇISINDAN EN RİSKLİ ALANLAR "

    Kıyı bölgelerinde zemin sıvılaşmasının yoğun görüldüğünü vurgulayan Dr. Aşcı, "Bizim de yaklaşık 3 yıllık bir projemiz vardı, Kocaeli'de yürüttüğümüz. İzmit kıyı alanlarının sıvılaşma analizlerini yaptık. Kocaeli'de kıyı şeridi, denize bakan kısımlar sıvılaşma açısından en riskli alanlar. Dere yataklarının sıfıra yakın eğimde aktığı alanlar sıvılaşma riskinin olduğu alanları oluşturuyor. Kocaeli'de güneye ve kuzeye doğru gittikçe yükselti çok hızlı artıyor. Dolayısıyla oralarda öyle bir risk yok, tamamen kıyı şeridine bağlı bir risk mevcut" ifadelerini kullandı.

        "İNŞA EDİLEN YAPILARDA YERE KAZIK ÇAKMA GİBİ, SIVILAŞMIŞ OLAN BÖLGELERİ SERTLEŞTİRMELİ"

        Zemin sıvılaşmasının yoğun olduğu bölgelerde inşa edilecek binaların çeşitli yöntemlerin dikkate alınarak yapılması gerektiğini söyleyen Aşcı, "Bu bölge 1999 depremini geçirdiği için sıvılaşmanın yoğun olduğu yerler belli. 1999 depreminden sonra inşa edilen yapıları kontrol etmek istersek binamızla ilgili bir uzmanla görüşmemiz gerekir. Bu bölgede inşa edilen yapılarda yere kazık çakma gibi, sıvılaşmış olan bölgeleri sertleştirmek gibi tedbirler alınması gerekir. İster temel tipi seçimi veya genişliği gibi konular ne olursa olsun sıvılaşma varsa onun önüne geçmek mümkün değil." şeklinde konuştu.

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        Haberler Güncel Uzmanından kritik uyarı: "Kocaeli'nin kıyı yerleşimlerinde 'zemin sıvılaşması' riski var"
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