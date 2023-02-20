Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.Hasarlı binaların bazıları yıkıldı, ortalığı toz duman kapladı.
5,8'LİK İKİNCİ DEPREM
Hatay'da Defne ilçesindeki depremin ardından merkez üssü Samandağ ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde de deprem gerçekleşti.
5,8 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.
"HASARLI YAPILARA GİRMEYİN"
Deprem sonrası AFAD'dan 'önemli' koduyla bir uyarı yayımlandı.
Yapılan açıklamada, "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Doğru bilgi için resmî kaynakları takip edin" ifadelerine yer verildi.
ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA DA SALLANDI
Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı da salladı.
Deprem Lübnan'da başkent Beyrut başta olmak üzere tüm kentlerde hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar dışarı çıkarak toplanma alanlarına geçti.
Hatay merkezli deprem Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.
İşte depreme dair tüm detaylar;
Büyüklük:6.4 (Mw)
Yer:Defne (Hatay)
Tarih:2023-02-20