Son dakika:Hatay'da yeni bir deprem daha! Adana, Manavgat, Mersin 6.4'le sarsıldı! Hatay fay hattı kırıldı mı? Ayakta zor duran binalar..

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. .
MERSİN, ADANA, MANAVGAT VE BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ!
Meydana gelen deprem birçok ilde hissedildi.
Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. .
MERSİN, ADANA, MANAVGAT VE BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ!
Meydana gelen deprem birçok ilde hissedildi.
Maraş depremiyle ilgili tahminleri sosyal medyada da gündem olan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, depremden sorna yine uyarılarına devam etti. Görür, "En büyük tehlike bu saatten sonra artçılar. Şimdiden uyarıyorum Adana ve Hatay daha riskli hale geldi" dedi.
HATAY'DA TEKRAR DEPREM OLUR MU?
Maraş merkezli iki deprem bölgede yaşayan 13,5 milyon insanı etkiledi. Depremzedeler yeni bir deprem olur mu korkusuyla yaşıyor.
BAZI BİNALARDA ÇATIRTI SESLERİ GELİYOR
A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel "Çökme riski olan binalar var."
"Bazı binalarda çatırtı sesleri geliyor." ifadelerini kullandı.
YIKILAN BİNA VAR MI?
Yaşanan deprem sonrası hasarlı binalar yıkıldı, ortalık toz duman kapladı.
ENKAZ ALTINDA KALAN VAR MI?
Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. enkaz kaldırma çalışmaları sebebiyle yaşanan depremden zarar görenlerin olabileceği iddia edildi. Ayrıntılar geliyor...