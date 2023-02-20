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    • 20.02.2023 20:32
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    • 20.02.2023 20:39
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    Son dakika:Hatay'da yeni bir deprem daha! Adana, Manavgat, Mersin 6.4'le sarsıldı! Hatay fay hattı kırıldı mı? Ayakta zor duran binalar..

    Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. Saat 20.00 civarında yaşanan depremin büyüklüğünü AFAD olarak açıkladı. AFAD depremin 6.4 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Peki, Hatay fay hattı kırıldı mı? Hatay depremi hangi illerde hissedildi? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    6.4 büyüklüğünde deprem oldu! Hatay fay hattı...

    Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. .

    HATAY'DA 6.4'LÜK DEPREM!

    Hatay'da 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

    MERSİN, ADANA, MANAVGAT VE BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ!

    Meydana gelen deprem birçok ilde hissedildi.

        6.4 DEPREM SONRASI HASARLI BİNALAR DA YIKILDI!

        Bu depremden 3 dakika sonra Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5,8'lik bir deprem daha meydana geldi. Hasarlı binaların bazıları yıkıldı, ortalığı toz duman kapladı.

        HATAY FAY HATTI KIRILDI MI?

        Yaşanan depremin yıkıcılığıyla çaresiz kalan milyonlarca insan yeni bir deprem ihtimali karşsında korku içinde bekliyor. Uzmanların yaptıkları açıklamaları takip edenler, Hatay'da olası bir deprem hakkında sorular sormaya devam ediyor.

        Maraş depremiyle ilgili tahminleri sosyal medyada da gündem olan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, depremden sorna yine uyarılarına devam etti. Görür, "En büyük tehlike bu saatten sonra artçılar. Şimdiden uyarıyorum Adana ve Hatay daha riskli hale geldi" dedi.

            HATAY'DA TEKRAR DEPREM OLUR MU?

            Maraş merkezli iki deprem bölgede yaşayan 13,5 milyon insanı etkiledi. Depremzedeler yeni bir deprem olur mu korkusuyla yaşıyor.

            Ancak Hatay ve Adana'da yaşayan vatandaşlar için konuyla ilgili devletin resmi makamları ve AFAD'dan resmi bir açıklama gelmedi. Artçı depremlerin devam ettiği bölgede hasarlı binalara girilmemesi tavsiye ediliyor.

            AFAD SON DEPREMLER

                KANDİLLİ SON DEPREMLER

                BAZI BİNALARDA ÇATIRTI SESLERİ GELİYOR

                A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel "Çökme riski olan binalar var."

                "Bazı binalarda çatırtı sesleri geliyor." ifadelerini kullandı.

                YIKILAN BİNA VAR MI?

                Yaşanan deprem sonrası hasarlı binalar yıkıldı, ortalık toz duman kapladı.

                ENKAZ ALTINDA KALAN VAR MI?

                Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. enkaz kaldırma çalışmaları sebebiyle yaşanan depremden zarar görenlerin olabileceği iddia edildi. Ayrıntılar geliyor...

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                Haberler Güncel Son dakika:Hatay'da yeni bir deprem daha! Adana, Manavgat, Mersin 6.4'le sarsıldı! Hatay fay hattı kırıldı mı? Ayakta zor duran binalar..
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