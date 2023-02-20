Son dakika:Hatay'da yeni bir deprem daha! Adana, Manavgat, Mersin 6.4'le sarsıldı! Hatay fay hattı kırıldı mı? Ayakta zor duran binalar..

Maraş depremiyle ilgili tahminleri sosyal medyada da gündem olan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, depremden sorna yine uyarılarına devam etti. Görür, "En büyük tehlike bu saatten sonra artçılar. Şimdiden uyarıyorum Adana ve Hatay daha riskli hale geldi" dedi.