İBB'nin 1 haftalık metrobüsü de yolda kaldı! 10 milyonluk fiyasko

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Arızalanan metrobüs İBB tarafından 12 Nisan tarihinde teslim alındı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımı ile düzenlenen teslim töreninde İmamoğlu İETT arızalarıyla ilgili olarak "Bazı bozulmalar, arızalar yaşanıyor. Gençleşen filomuzla, bunu daha da azaltacağız. Arıza demişken, şuna değinmek istiyorum: Araçların bir arıza yapma oranı vardır. Yani sıfır arıza diye bir şey, dünyanın hiçbir yerinde yok. Bizde de yok. Bizim de araçlarımızda bir arıza yapma oranı var. Ve bu oranın yıllar içerisindeki seyri, sistematik olarak, matematiksel olarak İETT'nin verilerinde de var. Yani geçmişe dönük, bugünlerde var olan bazı çok eskimiş filolardan ötürü kaynaklanan artışlar olsa da genelinde İETT'nin geçmişe dönük artan bir arıza oranı yok. Bazen dönem dönem, ufak tefek artan olsa da daha çok, daha az arıza verir duruma geldiğini ifade etmek isterim." demişti.