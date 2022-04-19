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    • 19.04.2022 13:24
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    • 19.04.2022 13:53
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    İBB'nin 1 haftalık metrobüsü de yolda kaldı! 10 milyonluk fiyasko

    Son dakika haberi... Göreve geldikleri günden bu yana İstanbul'un toplu taşıma sorunlarına çözüm bulmak bir yana işleyen düzeni de bozan CHP'li İBB'nin filosuna 1 hafta önce kattığı yeni metrobüs de arızalandı. Yolcular araçtan indirilirken, vatandaşlar olaya "Yeni aldıkları metrobüs, yazık" diyerek tepkisini dile getirdi.

    1 haftalık metrobüs yolda kaldı! 10 milyonluk fiyasko

    İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 1 hafta önce aldığı yeni metrobüsün arızalanması nedeniyle yolcular araçtan indirildi.

    İBB'nin 1 hafta önce düzenlediği programla filosuna kattığı 30 metrobüsten birisi olan "A-5004" kodlu yeni araç, Küçükçekmece Metrobüs Durağı'ndan Cevizlibağ istikametine seyir halindeyken dumanlar çıkarak arızalandı.

    Durumun fark edilmesi üzerine metrobüsü durdurup kapıları açan sürücü, yolcuları indirdi.

    Metrobüs yolunda yürüyen vatandaşlar, arkadan gelen başka bir araca binerek yolculuklarına devam etti. Arızalanan metrobüs ise servise çekildi.

    Bu durumu cep telefonuyla görüntüleyen bir vatandaş, "Yeni aldıkları metrobüs, yazık" diyerek tepkisini dile getirdi.

    1 HAFTA ÖNCE ALINDI
    Arızalanan metrobüs İBB tarafından 12 Nisan tarihinde teslim alındı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımı ile düzenlenen teslim töreninde İmamoğlu İETT arızalarıyla ilgili olarak "Bazı bozulmalar, arızalar yaşanıyor. Gençleşen filomuzla, bunu daha da azaltacağız. Arıza demişken, şuna değinmek istiyorum: Araçların bir arıza yapma oranı vardır. Yani sıfır arıza diye bir şey, dünyanın hiçbir yerinde yok. Bizde de yok. Bizim de araçlarımızda bir arıza yapma oranı var. Ve bu oranın yıllar içerisindeki seyri, sistematik olarak, matematiksel olarak İETT'nin verilerinde de var. Yani geçmişe dönük, bugünlerde var olan bazı çok eskimiş filolardan ötürü kaynaklanan artışlar olsa da genelinde İETT'nin geçmişe dönük artan bir arıza oranı yok. Bazen dönem dönem, ufak tefek artan olsa da daha çok, daha az arıza verir duruma geldiğini ifade etmek isterim." demişti.

        İHALE YANDAŞA GİTMİŞTİ
        İstanbul'da son dönemde sürekli arızalanan otobüs ve metrobüsler nedeniyle gündem olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni metrobüslerinin ihalesinin arkasından Özgür Karabat ismi çıkmıştı. 60 yeni metrobüs aracının ihalesi, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Akia Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verilmişti.

        İBB yönetimi, İETT araçlarının bakım, onarım ve işletmesinin ihalesini verdiği Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş. adlı şirkete ayrıca 14 ihale daha vermişti. İBB Meclisi AK Parti Grubu da İmamoğlu, Karabat ve Ulaşım AŞ Genel Müdürü Remzi Baka'nın aynı karede görüldüğü fotoğrafları paylaştı.

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İETT otobüsleri için daha önce her garaj için değişik firmaların aldığı bakım ihalelerinin tamamının, bu dönemde tek bir firmaya verildiğini belirtmişti. Göksu, bu firmanın da bakımları yapmadığını işaret etmişti. Göksu, "Özgür Karabat milletvekili olduktan sonra bu firmadan ayrılmıştı dediler ama esas milletvekili olduktan sonra mali müşaviri oldu. İronik olanı şudur: Otobüslerin bakım onarımı için Mercedes firması bile yetersiz bulunarak elenmiş. 'Sen yetersizsin ihaleye giremezsin' diyorlar. Mercedes de 30 sayfalık savunma gönderiyor. Bakımlarda kalitesiz yan sanayi ürünleri kullanılmış" diyerek yaşanan skandala işaret etmişti.

        60 ARACA 558 MİLYON TL
        60 adet 25 metre araç ihalesinde, Ulaşım İç ve Dış Ticaret AŞ (Akia) firması 558 milyon liralık teklifi vermişti.

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