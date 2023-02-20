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    • 20.02.2023 16:06
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    Asrın felaketinde hasarlı binaya giremeyince vince çıkıp içeride mahsur kalan kedisine seslendi!

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan asrın çifte depremlerinde binlerce bina yıkılırken on binlerce vatandaş ise hayatını kaybetti. Diyarbakır’da bir kadın, deprem nedeniyle giremediği hasarlı binasında mahsur kalan kedisini kurtarmak için vince çıktı ardından cama taş atarak, kedisine seslendi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, kedi ardından kendiliğinden binadan çıkarak sahibinin yanına gitti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Hasarlı binaya giremeyince vince çıkıp kedisine seslendi!

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki meydana gelen asrın çifte depremleri, Türkiye'yi adeta salladı. Depremlerden etkilenen Diyarbakır'da 1'i boş 7 bina yerle bir oldu.

    HASARLI BİNADA MAHSUR KALAN KEDİSİNİ KURTARMAK İÇİN VİNCE ÇIKTI

    Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'ta bulunan ve yıkılan Sözel Apartmanı'nın yanında bulunan Karaşin Apartmanı da depremde büyük hasar aldı ve bir bölümü yıkıldı. Ağır hasarlı olan binaya girişlere izin verilmezken, ismi öğrenilemeyen bir kadın 2'nci katta mahsur kalan kedisini kurtarmak için, mahallede bulunan vince çıktı.

    HASARLI BİNANIN CAMINA TAŞ ATTI, KEDİSİNE SELENDİ

    2'nci kata kadar çıkarılan kadın, aldığı taşı cama fırlatarak kedisine seslendi.

        YAŞANAN O ANLAR KAMERADA!

        O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sonuç alamayan kadın daha sonra aşağı indirildi.

        HASARLI BİNADAN ÇIKAN KEDİ VETERİNERE GÖTÜRÜLDÜ

        Daha sonra binadan kendiliğinden çıkan Kedi, sahibinin yanına geldi. Sırtından yaralandığı belirlenen kedi, kontrol için veterinere götürüldü.

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