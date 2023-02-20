Asrın felaketinde hasarlı binaya giremeyince vince çıkıp içeride mahsur kalan kedisine seslendi!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki meydana gelen asrın çifte depremleri, Türkiye'yi adeta salladı. Depremlerden etkilenen Diyarbakır'da 1'i boş 7 bina yerle bir oldu.
HASARLI BİNADA MAHSUR KALAN KEDİSİNİ KURTARMAK İÇİN VİNCE ÇIKTI
Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'ta bulunan ve yıkılan Sözel Apartmanı'nın yanında bulunan Karaşin Apartmanı da depremde büyük hasar aldı ve bir bölümü yıkıldı. Ağır hasarlı olan binaya girişlere izin verilmezken, ismi öğrenilemeyen bir kadın 2'nci katta mahsur kalan kedisini kurtarmak için, mahallede bulunan vince çıktı.
HASARLI BİNANIN CAMINA TAŞ ATTI, KEDİSİNE SELENDİ
2'nci kata kadar çıkarılan kadın, aldığı taşı cama fırlatarak kedisine seslendi.