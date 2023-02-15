Kahramanmaraş merkezli depremde göçük altından çıkarılan kedinin adı "Enkaz" oldu

Deprem felaketinin ardından çok sayıda binanın yıkıldığı Nurdağı'nda arama kurtarma çalışması yürüten Mardin İtfaiyesi ekibinin bir enkazdan çıkardığı ve adını "Enkaz" koyduğu kedi, ekibin can dostu oldu.
Depremlerle yıkılan Atatürk Mahallesi'ndeki Akan Apartmanı'nın enkazından 129. saatte 5 kişiyi kurtaran Mardin İtfaiyesi ekibi, aynı enkazdaki 2 kediyi de sağ çıkardı.
Bir kediyi sahibine ulaştıran ekip, sahibi çıkmayan diğer kedinin bakımı ve beslenmesini üstlendi. "Enkaz" adı konulan kedi, arama kurtarma ekibini yalnız bırakmıyor.