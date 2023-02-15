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    • 15.02.2023 15:35
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    Kahramanmaraş merkezli depremde göçük altından çıkarılan kedinin adı "Enkaz" oldu

    Nurdağı'nda arama kurtarma çalışması yürüten ekip enkazdan çıkardığı kedinin adını "Enkaz" koydu. Ekibin can dostu oldu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Göçük altından çıkarılan kedinin adı Enkaz oldu

    Deprem felaketinin ardından çok sayıda binanın yıkıldığı Nurdağı'nda arama kurtarma çalışması yürüten Mardin İtfaiyesi ekibinin bir enkazdan çıkardığı ve adını "Enkaz" koyduğu kedi, ekibin can dostu oldu.

    Depremlerle yıkılan Atatürk Mahallesi'ndeki Akan Apartmanı'nın enkazından 129. saatte 5 kişiyi kurtaran Mardin İtfaiyesi ekibi, aynı enkazdaki 2 kediyi de sağ çıkardı.

    Bir kediyi sahibine ulaştıran ekip, sahibi çıkmayan diğer kedinin bakımı ve beslenmesini üstlendi. "Enkaz" adı konulan kedi, arama kurtarma ekibini yalnız bırakmıyor.

        EKİBİN MASKOTU OLDU
        Mola zamanlarında ekip üyelerinin kucağına çıkan ve kendisini sevdiren "Enkaz" ekibin maskotu haline geldi.

        Kedinin bakımını üstlenen itfaiye görevlisi Ali Çakas, 90 kişilik ekiple depremin ilk gününden bu yana durmaksızın arama kurtarma yaptıklarını, bir kişiyi daha canlı çıkarabilmek için çalıştıklarını anlattı.

        "İSMİNİ ENKAZ KOYDUK"
        Ekip olarak 129. saatte biri çocuk 5 kişiyi enkazdan çıkardıklarını, bunun kendilerine moral olduğunu anlatan Çakas, şunları kaydetti:
        "Bunun yanında diğer canlıları da çıkarıyoruz. Depremin dördüncü gününde Van kedisi cinsi bir kedi çıkardık. Sahibine teslim ettik. Bir sonraki gün de bu kediyi kurtardık. İsmini de Enkaz koyduk, enkazdan çıkardığımız için. Belki biraz itici geliyor kulağa ama bu şekilde anısı olsun dedik. Biz de burada yediğimiz içtiğimiz her şeyi Enkaz ile paylaşıyoruz. Kedi de buradan ayrılmadı, dikkatimizi çeken husus da buydu. Biraz da ipucu almaya çalışıyoruz açıkçası. Çünkü belki kedinin sahibini bulacağız. Ama buradan ayrılmıyor. Bir hüzün de görüyorum üstünde. Belki sahibi gelir diye özellikle burada tutuyorum. Ama sahibi çıkmazsa yanımda götürmeyi düşünüyorum, bir anısı olacak benim için" dedi.

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