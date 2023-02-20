Okullarda ücretsiz yemek uygulaması başladı

"42 BİN ÖĞRENCİ HAFTANIN 5 GÜNÜ ÜCRETSİZ YEMEK UYGULAMASINDAN YARARLANACAK"

Burada konuşan Emre Çalışkan, "Bakanlığımızca hayata geçirilen proje bugün itibariyle başladı. İlimizde de 2-3 haftadır bunun hazırlıklarını yapıyorduk. Tüm okul öncesi öğrencilerimize ücretsiz yemek uygulaması her okulumuzda başladı. Öğrencilerimizin fiziken, ruhen sağlıklı beslenmesi açısından uygulama çok önemli. Yemeklerimiz bakanlığımızca hazırlana kılavuza göre hazırlanıyor. Bundan sonra resmi kurumlarımızda eğitim gören 42 bin öğrenci haftanın 5 günü ücretsiz yemek uygulamasından yararlanacak" dedi.