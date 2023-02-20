Okullarda ücretsiz yemek uygulaması başladı

Sömestir tatilinin ardından öğrenciler ikinci dönemin ilk gününde okullarına bugün başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce açıkladığı 'Okul Öncesi Eğitimde Ücretsiz Yemek' projesi bugün tüm Türkiye'de hayata geçirildi.
Ülke genelinde 5 milyon öğrencinin yararlanacağı proje kapsamında Antalya'da da 143 anaokulu, 456 anasınıfında eğitim gören 42 bin öğrenci yararlanacak.
Bakanlık tarafından belirlenen menüler Antalya Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Uygulama Oteli'nde lise öğrencileri tarafından hazırlanarak okullara gönderildi. Bugün eğitime başlayan minik öğrenciler güne kahvaltıyla başladı. Muratpaşa ilçesindeki Ahmet Bileydi İlkokulu'nda İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan kahvaltı yapan öğrencilere eşlik etti.