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    • Yaşam
    • 19.02.2023 09:14
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    • 19.02.2023 09:21
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    Kahramanmaraş'taki deprem anı kamerada: Dükkanda bulunan kedi 10 saniye önce...

    Asrın felaketine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Deprem sırasında Diyarbakır'da bulunan bir marketteki yaklaşık 1 tonluk raf beşik gibi sallanırken, dükkanda bulunan kedinin depremden yaklaşık 10 saniye önceki hareketleri de dikkat çekti.

    Depremin 10 saniye öncesinde kedinin tepkisi kamerada

    Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da bir marketin yaklaşık 1 tonluk rafın beşik gibi sallandığı an güvenlik kamerasına yansıdı.

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.6 ve 7.7'lik depremin ilk anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Depremin şiddeti, Kayapınar ilçesindeki bir marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



    Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerde 11 il birden etkilendi ve bu illerden biri de Diyarbakır'dı. Depremin ilk anları bir marketin güvenlik kamerasına anbean yansırken korku dolu anlarda ortalama 1 tonluk raf beşik gibi sallandı.

    Sandalye üzerinde uzanan kedinin sarsıntıdan 10 saniye önce tepki verdiği an ise dikkat çekiyor.



        Deprem ile birlikte yaşanan sarsıntı saniye saniye kayıt altına alındı. Markette bulunan raflar ve içecek dolaplarının sallanması kameralar tarafından kaydedildi.

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        Haberler Yaşam Kahramanmaraş'taki deprem anı kamerada: Dükkanda bulunan kedi 10 saniye önce...
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