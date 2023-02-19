YÖK'ten 16 soruya 16 yanıt! Bahar yarıyılı ne zaman başlayacak? Özel öğrencilik statüsü için nereye ve ne zaman başvuruda bulunulmalıdır?



15- Deprem nedeniyle sınavlara katılamamış öğrencilerin durumu ne olacak?

Cevap: 6 Şubat ve sonrasında 2022-2023 güz yarıyılı ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına ait sınavlar için yükseköğretim kurumları yeni bir tarih belirleyerek telafi sınavları yapacaklardır.

16- Depremden etkilenen iller hangileridir?

Cevap: Depremden etkilenen iller; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ile Sivas ilinin Gürün ilçesidir."

Açıklamada ayrıca oluşabilecek yeni ihtiyaçlara göre YÖK'ün paydaşları ile yeni çözüm yolları üretileceği kaydedildi.