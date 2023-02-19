Kahramanmaraş depremi sonrası herkes bunu merak ediyor! Sismik izolatör nedir? Yapışık binaya sismik izolatör yapılır mı? Binaya sonradan eklenir mi?
Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen 7,6 ve 7,7'lik depremle birlikte 10 ilde ciddi hasarlar meydana geldi. On binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrası binaların sarsılmasını minimuma indiren sismik izolatör araştırılmaya başlandı. Peki sismik izolatör nedir? Yapışık binaya sismik izolatör yapılır mı? Binaya sonradan eklenir mi? İşte detaylar....
Kahramanmaraş Pazarcık'ta 6 Şubat'ta 04.17'de 7.7, aynı gün Elbistan'da ise saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremde binlerce bina yıkılırken, 35 binden fazla insan hayatını kaybetti. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken binalarda depremin etkisini en aza indiren, ayakta kalmasını sağlayan 'sismik izolatörler'in konutlarda kullanılması tartışılıyor.
ŞENTÜRK: YANAL İVMENİN ÜST KATLARA ÇIKMASINI ÖNLÜYOR
Başakşehir'de sismik izolatör kullanılarak yapılan konut projenin Teknik İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Şentürk konuya ilişkin bilgi verdi.
Depremin büyüklüğünden kaynaklı ortaya çıkan yanal ivmenin çok büyük olduğunu söyleyen Şentürk, "Sismik izolatörlerin de amacı bu ivmenin binanın üst katlarına minimum derecede etki etmesini sağlamak. Bizler artık konut projelerinde kullanmaya başladık. En önemli katkısını deprem bölgesindeki şehir hastanelerinde gördük. Ancak bir binada sismik izolatör varsa bu bina sağlamdır yoksa değildir diyemeyiz. Ülkemiz deprem kuşağında bulunuyor, yönetmelikler bunlara göre hazırlanıyor. Konutun yapılacağı zemin çok önemlidir. Zemine uygun yapılan statik proje ardından kalite kontrolden geçmiş doğru inşaat malzemesi, yapının projeye uygun inşa edilmesi ve sahada denetleme gibi faktörleri bir araya getirmek lazım" diye konuştu.
SONRADAN APARTMANLARA EKLENEBİLİR Mİ?
Sismik izolatörlerin farklı tipleri olduğunu anlatan Şentürk, "Alıp direkt binaya uygulayamıyorsunuz. Binanın hatta blokların özelinde tasarımın izolatöre göre yapılması gerekiyor. Mimari, statik, elektrik projenizin buna göre olması lazım. Örneğin izolatörlü binada kullanacağınız sıhhi tesisatın malzemeleri bile buna göre olmalıdır, özel malzemeler kullanmalısınız. Binada sismik izolatör yoksa sonradan yapmak isterseniz yukarıda saydıklarımı yenilemeniz gerekir. Zeminin, taşıyıcı sistem uygun mu bakılmalı çünkü kolonda izolatörün geleceği kısım kesilir, araya konur. Binaya sonradan dahil edilebilir ama fazla parametresi var" ifadelerini kullandı.