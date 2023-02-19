İşte depremin ön raporu! Büyük yıkım neden oldu? Uzmanlar 5 maddede sıraladı! 8-10 metre yer değiştirdik

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından biliminsanları yaşanılan felaketin hazırlık ve yıkım boyutunu 360 derece ele aldılar. En çok sorulan soru; depremin gerçekliğine rağmen neden sağlıklı yapılaşmanın oturtulamadığıydı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) de konuyla ilgili tüm disiplinlerden biliminsanlarıyla deprem bölgesinde geniş çaplı inceleme yürüttü.
Hürriyet'in haberine göe incelemeler sonrasında Kahramanmaraş depremlerinin ön raporu ortaya konuldu. İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu'nun önsözünü kaleme aldığı raporda üniversitenin inşaat, jeoloji, jeofizik mühendislikleri ile mimarlık fakültesi akademisyenlerinden oluşan biliminsanlarının inceleme ve gözlem sonuçları yer aldı.
DETAYLI RAPOR HAZIRLANIYOR
Prof. Dr. İsmail Koyuncu, bölgede depremin analizini yapan, fay hareketliliğini inceleyen 'ön tespit raporu'nu tamamladıklarını belirterek "Deprem felaketinin sonuçlarını kapsamlı biçimde ele alacak detaylı bir rapor ise önümüzdeki günlerde kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır" dedi.