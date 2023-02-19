İşte depremin ön raporu! Büyük yıkım neden oldu? Uzmanlar 5 maddede sıraladı! 8-10 metre yer değiştirdik

110 MİLYON TON TAHMİNİ ATIK ÖNGÖRÜLÜYOR

Raporda, Deprem atıklarına dair ön hesaplamalar da belirtildi. Buna göre toplam deprem atıkları miktarının 50 milyon ton ile 110 milyon ton aralığında olacağı öngörülüyor. Deprem atığının en fazla oluşması beklenen iller depremden en çok etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep ve Adıyaman'dır. O nedenle bu illerde deprem atıkları için gerekli geçici ve nihai depolama alanı ihtiyacı yüksek düzeyde.