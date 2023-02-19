Fransız deprem bilimci Xavier Le Pichon Kahramanmaraş'taki ikinci depremi "Bu imkansız" diye açıkladı! Korkutan Marmara Denizi depremi sözleri

Le Pichon, Türkiye'nin jeolojik olarak "oluşum aşamasında" olan bir ülke olduğunu, bunun da hazırlanılması gereken çok fazla deprem demek olduğunu söyledi.

"ANADOLU YAKLAŞIK OLARAK 4 METRE BATIYA KAYDI"

Türkiye'nin kuzey ve doğusunda iki büyük fay hattının olduğuna dikkati çeken Le Pichon, şu değerlendirmede bulundu: