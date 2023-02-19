Fransız deprem bilimci Xavier Le Pichon Kahramanmaraş'taki ikinci depremi "Bu imkansız" diye açıkladı! Korkutan Marmara Denizi depremi sözleri

Fransız deprem bilimci ve jeofizikçi Xavier Le Pichon, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin, "İkinci deprem tamamen öngörülemez bir depremdi. Burada deprem gerçekleşeceği söylenemezdi. Bu imkansız." dedi.
Le Pichon, Habertürk'te Kürşad Oğuz'un sunduğu "Gelecek Fikirler Deprem Özel" yayınında 11 ili sarsan depremlere yönelik analizlerini ve Türkiye genelindeki deprem tahminlerini anlattı.
Türkiye'deki deprem hareketliliği ve olası depremlerle ilgili 20 seneden fazla bir süredir çalışmalar yaptığını dile getiren Le Pichon, Türkiye'nin deprem kuşağında bir ülke olduğuna işaret etti.
Le Pichon, Türkiye'nin jeolojik olarak "oluşum aşamasında" olan bir ülke olduğunu, bunun da hazırlanılması gereken çok fazla deprem demek olduğunu söyledi.
"ANADOLU YAKLAŞIK OLARAK 4 METRE BATIYA KAYDI"
Türkiye'nin kuzey ve doğusunda iki büyük fay hattının olduğuna dikkati çeken Le Pichon, şu değerlendirmede bulundu: