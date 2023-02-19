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    Son dakika: Başkan Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli Hatay'a gidiyor

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yarın deprem bölgesi Hatay'da incelemelerde bulunacağı öğrenildi. Ziyaretin yarın öğle saatinde gerçekleştirileceği belirtilirken, iki liderin depremzedelerle bir araya geleceği aktarıldı.

    Başkan Erdoğan ve Bahçeli Hatay’a gidiyor

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yarın deprem bölgesi Hatay'da incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

    CNN'de yer alan habere göre, Başkan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Hatay'da incelemelerde bulunacağını belirtti.

    Ziyaretin yarın öğle saatinde gerçekleştirileceği belirtilirken, iki liderin depremzedelerle bir araya geleceği aktarıldı.

    Öte yandan MHP lideri Bahçeli'nin, Hatay ziyaretinin ardından memleketi Osmaniye'yi ziyaret edeceği belirtildi.

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