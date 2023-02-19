Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.02.2023 12:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.02.2023 12:50
    ABONE OL

    Asrın felaketi Hatay'da depremden etkilenen binaların enkazının kaldırılmasına başlandı!

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki asrın çifte depremlerinden etkilenen Hatay'da, 80 binanın enkazının kaldırılmasına başlandı. Enkazlardan çıkan değerli eşyalar ise güvenlik güçleri tarafından muhafazaya alınıyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Asrın felaketinde yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor!

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen çifte depremlerde binlerce bina yıkılırken enkaz altında kalan on binlerce vatandaş ise hayatını kaybetti.

    ZARAR GÖREN BİNALAR KALDIRILIYOR

    Depremlerde merkez Antakya ilçesindeki Akevler, General Şükrü Kanatlı, Cebrail, Cumhuriyet, Meydan, Emek, Gazi mahallerinde zarar gören 80 binanın bulunduğu alanlardaki moloz yığınları iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek belirlenen noktalara taşınıyor.

    ÇIKAN DEĞERLİ EŞYALAR MUHAFAZAYA ALINIYOR

    Enkazlardan çıkan değerli eşyalar ise güvenlik güçleri tarafından muhafazaya alınıyor. Ekiplerin çalışmaları sırasında bazı binaların sahipleri de değerli eşyaları için bekliyor. Çalışmaları izleyen bir kadın, yıkıntılar arasında vefat eden yakının fotoğrafını bulunca gözyaşlarına hakim olamadı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yapışık binaya sismik izolatör yapılır mı?
    Haberler Güncel Asrın felaketi Hatay'da depremden etkilenen binaların enkazının kaldırılmasına başlandı!
        SON DAKİKA