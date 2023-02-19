Asrın felaketi Hatay'da depremden etkilenen binaların enkazının kaldırılmasına başlandı!

ÇIKAN DEĞERLİ EŞYALAR MUHAFAZAYA ALINIYOR

Enkazlardan çıkan değerli eşyalar ise güvenlik güçleri tarafından muhafazaya alınıyor. Ekiplerin çalışmaları sırasında bazı binaların sahipleri de değerli eşyaları için bekliyor. Çalışmaları izleyen bir kadın, yıkıntılar arasında vefat eden yakının fotoğrafını bulunca gözyaşlarına hakim olamadı.