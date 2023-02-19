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    • Güncel
    • 19.02.2023 13:02
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    • 19.02.2023 13:02
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    Et ve Süt Kurumu'ndan depremzedelere 90 ton et ile 7 ton süt ve süt ürünü

    Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) deprem bölgesine 90 ton et ile 7 ton süt ve süt ürünü gönderdiğini duyurdu.  Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Tarım ve Orman Bakanlığı, 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerden sonra yaraların sarılması için bağlı ve ilgili kuruluşları ile bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Deprem afetinden etkilenen bölgelerdeki arama-kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra acil ihtiyaçların karşılanması ve besicilerin hayvanlarının korunması adına pek çok alanda faaliyetlerini sürdüren bakanlığa bağlı kuruluşlar, vatandaşların yardımına koşuyor.

    Et ve Süt Kurumu’ndan depremzedelere et ve süt

    DEPREMZEDEYE ÖZEL ALIM FİYAT POLİTİKASI
    ESK da ilk günden itibaren afetzedelerin yanında yer alıyor. Depremzede üreticilerin hayvan alımlarını aralıksız sürdüren ESK, felaketten etkilenen üreticilerin sahipsiz kalmış veya bakım imkanı olmayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını yerinden teslim alıyor. Depremzede üreticilerden gelen alım taleplerini kombinaları aracılığıyla hızla karşılayan ESK, bölgedeki üreticilere özel alım fiyat politikası uyguluyor.

    ESK ayrıca deprem bölgelerindeki yetiştiricilerin çiğ süt alım taleplerini de değerlendiriyor. Bugüne kadar Tarım ve Orman Bakanlığı, üretici örgütleri ve özel sektörün koordinasyonu ile gerçekleşen çalışmalar kapsamında; bölgedeki yetiştiricilerin ürettiği yaklaşık 5 bin 350 ton süt toplanarak üretime kazandırıldı.

    ESK, afetzedeler için bugüne kadar 90 ton et ürünü ile 7 ton süt ve süt ürününü bölgeye gönderirken; 15 ton et ürününü de sevkiyata hazır hale getirdi. Ayrıca deprem bölgesine gönderilmek üzere hayırseverlerce ESK'ya verilen küçükbaş ve büyükbaş hayvanlardan elde edilen et ürünleri ve konserveler, Kızılay'a teslim ediliyor. Deprem bölgesindeki besiciler, talep ve sorunlarıyla ilgili olarak ESK'nın '0800 314 10 00' numaralı Besici Hattı üzerinden iletişime geçebiliyor.

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    Haberler Güncel Et ve Süt Kurumu'ndan depremzedelere 90 ton et ile 7 ton süt ve süt ürünü
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