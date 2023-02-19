Asrın felaketi tarihimizi de vurdu! Anadolu’daki en eski cami olan bin 400 yıllık Habib-i Neccar Cami yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremde Hatay'ın birçok bölgesinde yer alan tarihi binalar hasar gördü veya yıkıldı. Depremde yıkılan tarihi yapılar arasında, Anadolu'nun bilinen ilk camilerinden olan Habibi Neccar Camii de yer alıyor. 7. yüzyıla dayanan ve avlusunda da 19. yüzyılda inşa edilen bir şadırvan olan caminin havadan çekilen görüntüleri, tarihi caminin enkazını gösteriyor. 14 asırlık caminin yakınında yer alan tarihi Yeni Hamam da depremde hasar gördü. Daha önce bölgede yaşanan diğer depremlerde de hasar gören Habibi Neccar Camii ve minaresi, birçok kez onarılarak yenilenmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, caminin restoresi için harekete geçti.