Asrın felaketi tarihimizi de vurdu! Anadolu’daki en eski cami olan bin 400 yıllık Habib-i Neccar Cami yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremde Hatay'ın birçok bölgesinde yer alan tarihi binalar hasar gördü veya yıkıldı. Depremde yıkılan tarihi yapılar arasında, Anadolu'nun bilinen ilk camilerinden olan Habibi Neccar Camii de yer alıyor. 7. yüzyıla dayanan ve avlusunda da 19. yüzyılda inşa edilen bir şadırvan olan caminin havadan çekilen görüntüleri, tarihi caminin enkazını gösteriyor. 14 asırlık caminin yakınında yer alan tarihi Yeni Hamam da depremde hasar gördü. Daha önce bölgede yaşanan diğer depremlerde de hasar gören Habibi Neccar Camii ve minaresi, birçok kez onarılarak yenilenmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, caminin restoresi için harekete geçti.
HABİB-İ NECCAR CAMİİ
MS 40'lı yıllarda Hz. İsa'nın havarileri Antakya'ya gelip tanrının tek olduğunu anlatmaya çalıştıklarında onlara inananların başında bir marangoz (neccar) gelir. Neccar, Pagan inanışından vazgeçip onlara katılır. Ancak havarilerin yeni vaazları halkı öfkelendirir. Kral da havarileri hapse attırır. Bunun üzerine Antakya'ya yeni bir elçi, Şem'un Safa, gönderilir. Halk ise havarilere inanmamakta kararlıdır. Habib-i Neccar öfkeli ahaliyi durdurmaya çalıştığı sırada öldürülür. İşte o bölgeye de cami, 638 yılında Müslüman Arapların eline geçtiği dönemde inşaa edilir.
İŞTE O ACI LİSTE
Hatay'daki 16. yüzyılda Memlükler tarafından inşa edilen Ulu Cami yıkıldı.
● Hatay'da 1800'lü yıllarda yapılan İngiliz Protestan Mektebi'nde de hasar oluştu.
● Hatay'ın simgelerinden Tarihi Uzun Çarşı da büyük hasar gördü.
● Osmaniye'de bulunan tarihi Enverül Hamid Camii kısmen zarar gördü.
● Gaziantep'te, tarihi kale de ağır hasar aldı.
● Kilis'te 47 cami caminin hasar gördüğü, bunlardan 21'nin tarihi cami olduğu bildirildi.
● Tarihi Antep evleri de, Kahramanmaraş depremlerinde zarar gördü.