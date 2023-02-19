Kahramanmaraş'ın enkazı böyle taşınıyor! Hafriyat kamyonları yüzlerce metre kuyruk oluşturdu





"GÜNDE 6 VEYA 7 KERE GİDİP GELİYORUZ"

Devlet Su İşleri'nde görevli hafriyat kamyonu şoförü Mustafa İsmik, "Depremin 2'nci gününde gece geldim. O günden beri çalışıyoruz. Türkiye'nin yedide biri yıkıma uğradı.