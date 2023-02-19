Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 19.02.2023 09:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.02.2023 10:18
    ABONE OL

    Kahramanmaraş'ın enkazı böyle taşınıyor! Hafriyat kamyonları yüzlerce metre kuyruk oluşturdu

    Kahramanmaraş'ta deprem sonrası yıkılan binaların enkazını taşıyan hafriyat kamyonları yüzlerce metre kuyruk oluşturdu. Gün içerisinde en az 6-7 kere sefer yapan kamyonların bölgede oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

    İHA
    Bir şehrin enkazı böyle taşınıyor

    Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazını taşıyan hafriyat kamyonları metrelerce kuyruk oluşturdu. Gün içerisinde defalarca sefer yapan kamyonların oluşturduğu yoğunluk, dron ile havadan görüntülendi.



    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından şehirde bulunan binaların büyük bir kısmı yıkıldı. Yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

    Hafriyat kamyonları yükledikleri enkazı şehre yakın bir noktaya taşımak için gün içerisinde defalarca sefer düzenliyor. Kamyonların enkazı boşalttıkları alana giderken oluşturduğu metrelerce kuyruk, dron ile havadan görüntülendi.



        "GÜNDE 6 VEYA 7 KERE GİDİP GELİYORUZ"
        Devlet Su İşleri'nde görevli hafriyat kamyonu şoförü Mustafa İsmik, "Depremin 2'nci gününde gece geldim. O günden beri çalışıyoruz. Türkiye'nin yedide biri yıkıma uğradı.

        Enkaz bugünlük tepe oldu. Yarın için bir yer ayarladılar. Günde 6 veya 7 kere gidip geliyoruz" şeklinde konuştu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bir şehrin enkazı böyle taşınıyor
        Haberler Yaşam Kahramanmaraş'ın enkazı böyle taşınıyor! Hafriyat kamyonları yüzlerce metre kuyruk oluşturdu
            SON DAKİKA