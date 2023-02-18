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    • 18.02.2023 15:42
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    Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 120 şüpheli tutuklandı

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lı şiddetindeki depremlerden etkilenen 10 ilde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 120 şüpheli tutuklandı. EGM: Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 771 hesap yöneticisi tespit edildi, 395'i hakkında adli işlem başlatıldı. 127 kişi gözaltına alındı, 24'ü tutuklandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Sorumlular hesap verecek! 120 şüpheli tutuklandı

    Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik bulunan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda, sorumlulukları tespit edilen 120 zanlı tutuklandı.

    120 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
    Depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili cumhuriyet başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 400 zanlının sorumlulukları belirlendi.

    Yakalanan şüphelilerden 120'si tutuklandı, 112'si hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 13 zanlı hakkında yakalama kararı, 23 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

    Başsavcılıkların talimatıyla halen 14 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 11'inin hayatta olmadığı belirlendi. İncelemelerde, 5 zanlının yurt dışında olduğu tespit edildi, 39 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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