Deprem bölgesinde salgın riski var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki dsağlık faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.
Türkiye'nin, 6 Şubat sabahı herkesi dehşete düşüren bir afete uyandığını belirten Koca, "Devletimiz istisnasız bütün imkanlarıyla milletimiz, inanç ve yardımseverliğiyle 6 Şubat sabahından beri burada. Bizler de afet gününden beri, depremden büyük hasar gören illerimizden biri olan Hatay'dayız. Burada ve tüm bölgede insan gücünün sınırı neyse onu zorluyor ve sağlık hizmetini sunuyoruz." dedi.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AÇIKLADI: 140 BİN SAĞLIK PERSONELİ BÖLGEDE
Afet bölgesindeki sabit birimlerde 13 bini hekim olmak üzere 19 bin kişinin hizmet verdiğini anlatan Koca, şunları söyledi:
"74 bin sağlık personeli ve diğer 47 bin personelle Sağlık Bakanlığının bölgedeki personel sayısı yaklaşık 140 bindir. Diğer bir ifadeyle yaklaşık olarak Bakanlığımızın ilgili her 8 personelinden biri afet bölgesindedir. İçiniz müsterih olsun. Bugün itibarıyla 10 afet ilinde, deprem sebebiyle halen yatan hasta sayısı 6 bin 108. Toplam yatan hasta sayısı ise 21 bin 859'dur. Dün taburcu olan 1607 hastayla birlikte taburcu edilen toplam hasta sayısı 13 bin 612'dir. Sadece dün 902 cerrahi operasyon gerçekleştirilmiştir. Afetin ilk gününden itibaren gerçekleştirilen operasyon sayısı 10 bin 601'dir. Hekimlerimizin tecrübesi sonucunda cerrahi operasyonlar ve acil müdahalelerde çok büyük başarılar ortaya konmuştur. Kendilerini hayatın devamına adayan sağlık çalışanı arkadaşlarıma, sizler adına teşekkür ediyorum."
Sağlık Bakanı Koca, tüm birimlerin koordineli şekilde çalıştığını ifade ederek "Afetin yaşandığı 10 şehrimizin sağlık kurumlarında bu sabah itibarıyla aktif servis yatak sayısı 20 bin 239, servis yatağı doluluk oranı yüzde 60'tır. Yoğun bakım yatak sayısı 3 bin 425, yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 78'dir. Diyaliz kapasitemiz hastamızın ihtiyacına cevap verecek düzeydedir. Bildiğiniz gibi diyaliz kapasitesinin yeterliliği göçük altından çıkarılan ve uzun süre susuz kalan hastalarımızın yaşayabileceği böbrek sorunları açısından son derece önemlidir." diye konuştu.
"SAHRA HASTANELERİMİZ TAM TEŞEKKÜLLÜ HASTANE ÖZELLİĞİNDE"
Deprem bölgesinden çoğunluğu ilk günlerde olmak üzere 51 bin 152 hasta ve yaralının diğer şehirlerdeki hastanelere nakledildiğini dile getiren Bakan Koca, bölgede halen görev başında olan ambulans sayısının 1267 olduğuna işaret etti.
Afet bölgesinde, 114 acil müdahale ünitesi, 25 sahra hastanesi kurulduğunu, acil müdahale ünitelerine 67 bin 598, sahra hastanelerine 3 bin 459 hasta müracaatı olduğunu aktaran Koca, "Sahra hastanelerimizden 12'si, tomografi cihazına dek gerekli tüm hastane teçhizatının bulunduğu, afet zamanına özel tam teşekküllü birer hastane özelliğindedir." dedi.
Bu hastanelerin kurulmasıyla çevre illere hasta naklinin azaldığını vurgulayan Koca, faaliyetine ara vermeden devam eden sağlık kurumları ve kurulan geçici hizmet alanlarıyla sağlık hizmetlerinde hiçbir kapasite sorununun bulunmadığını belirtti.