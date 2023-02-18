Deprem bölgesinde salgın riski var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki dsağlık faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

Türkiye'nin, 6 Şubat sabahı herkesi dehşete düşüren bir afete uyandığını belirten Koca, "Devletimiz istisnasız bütün imkanlarıyla milletimiz, inanç ve yardımseverliğiyle 6 Şubat sabahından beri burada. Bizler de afet gününden beri, depremden büyük hasar gören illerimizden biri olan Hatay'dayız. Burada ve tüm bölgede insan gücünün sınırı neyse onu zorluyor ve sağlık hizmetini sunuyoruz." dedi.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AÇIKLADI: 140 BİN SAĞLIK PERSONELİ BÖLGEDE

Afet bölgesindeki sabit birimlerde 13 bini hekim olmak üzere 19 bin kişinin hizmet verdiğini anlatan Koca, şunları söyledi:

"74 bin sağlık personeli ve diğer 47 bin personelle Sağlık Bakanlığının bölgedeki personel sayısı yaklaşık 140 bindir. Diğer bir ifadeyle yaklaşık olarak Bakanlığımızın ilgili her 8 personelinden biri afet bölgesindedir. İçiniz müsterih olsun. Bugün itibarıyla 10 afet ilinde, deprem sebebiyle halen yatan hasta sayısı 6 bin 108. Toplam yatan hasta sayısı ise 21 bin 859'dur. Dün taburcu olan 1607 hastayla birlikte taburcu edilen toplam hasta sayısı 13 bin 612'dir. Sadece dün 902 cerrahi operasyon gerçekleştirilmiştir. Afetin ilk gününden itibaren gerçekleştirilen operasyon sayısı 10 bin 601'dir. Hekimlerimizin tecrübesi sonucunda cerrahi operasyonlar ve acil müdahalelerde çok büyük başarılar ortaya konmuştur. Kendilerini hayatın devamına adayan sağlık çalışanı arkadaşlarıma, sizler adına teşekkür ediyorum."