Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.02.2023 09:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.02.2023 09:21
    ABONE OL

    Hatay'da bir yıl önce yapılan binadan sadece 6 kişi kurtarıldı: "İlk depremin vurmasıyla yerle bir oldu"

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremde yerle bir olan apartmanlardan biride Eser apartmanı oldu. Hatay'ın Antakya ilçesinde eski binaları güvenli olmadığı için müteahhitle anlaşan apartman sakinleri, güvenli olduğunu sandıkları evde depreme yakalandılar.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    28 aileye mezar oldu!

    Binaları eskidiği için müteahhitle anlaştılar, bir yıl önce yeni apartmanlarına yerleştiler. Ancak güvenli olduğunu zannettikleri evleri depremle yerle bir oldu.


    "SADECE 6 KİŞİ SAĞ KURTULDU"
    Depremzede yakını Mehmet Polat, ''Binamız yeniydi. Geçen yıl Temmuz ayında teslim edildi. Neredeyse 28 daireli bir yıllık bina herkese mezar oldu. Sadece 6 kişi sağ kurtuldu'' dedi.
    Burası Hatay'ın Antakya ilçesi. Yıkımın en büyük yaşandığı yerlerden biri. İlçede neredeyse her iki binadan biri sarsıntının şiddetine dayanamayarak yıkıldı.

    İnceleme yapılan 5 binin üzerindeki bina ise ağır hasarlı ve acil yıkılması gerekiyor. Odabaşı Mahallesi'ndeki 7 katlı Eser Apartmanı da o binalardan biri. Deprem anında yerle bir oldu. 28 dairede 100'ün üzerinde kişi yaşıyordu, sadece 6 kişi canlı olarak kurtarıldı. Henüz yeni inşa edilen ve geçtiğimiz yaz ailelere teslim edilen bina ile ilgili çok vahim bir durum da ortaya çıktı.

    Yalnızca bir yıl önce inşaatı tamamlanan Eser Apartmanı'ndan geriye bu görüntü kaldı. Apartman sakinleri daha sağlam bir binada oturmak için evlerini kentsel dönüşüme vermişti. Bir müteahhitle anlaşarak daire başına 200 bin TL para ödediler ve bu ev bu apartman onlarca kişiye mezar oldu.

    "İLK DEPREMİN VURMASIYLA YERLE BİR OLDU"
    Depremzede yakını Esat Yolcu, ''Adam, yıkımı içinde bizden 6 trilyon para aldı. Yaptığı bina ilk sallantıda yıkıldı, ilk depremin vurmasıyla yerle bir oldu'' dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Depremin etkisiyle yer yükseldi
    Haberler Güncel Hatay'da bir yıl önce yapılan binadan sadece 6 kişi kurtarıldı: "İlk depremin vurmasıyla yerle bir oldu"
        SON DAKİKA