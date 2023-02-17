Hatay'da bir yıl önce yapılan binadan sadece 6 kişi kurtarıldı: "İlk depremin vurmasıyla yerle bir oldu"

İnceleme yapılan 5 binin üzerindeki bina ise ağır hasarlı ve acil yıkılması gerekiyor. Odabaşı Mahallesi'ndeki 7 katlı Eser Apartmanı da o binalardan biri. Deprem anında yerle bir oldu. 28 dairede 100'ün üzerinde kişi yaşıyordu, sadece 6 kişi canlı olarak kurtarıldı. Henüz yeni inşa edilen ve geçtiğimiz yaz ailelere teslim edilen bina ile ilgili çok vahim bir durum da ortaya çıktı.

Yalnızca bir yıl önce inşaatı tamamlanan Eser Apartmanı'ndan geriye bu görüntü kaldı. Apartman sakinleri daha sağlam bir binada oturmak için evlerini kentsel dönüşüme vermişti. Bir müteahhitle anlaşarak daire başına 200 bin TL para ödediler ve bu ev bu apartman onlarca kişiye mezar oldu.

"İLK DEPREMİN VURMASIYLA YERLE BİR OLDU"

Depremzede yakını Esat Yolcu, ''Adam, yıkımı içinde bizden 6 trilyon para aldı. Yaptığı bina ilk sallantıda yıkıldı, ilk depremin vurmasıyla yerle bir oldu'' dedi.