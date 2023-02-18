Asrın felaketinde yürek yakan hatıralar mezarlıklara dizildi: "Allah kimsenin başına vermesin"

Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde etkisini gösteren ve Türkiye'yi yasa boğan depremde yaşamını yitirenler defnedildi, Diyarbakır'da mezar taşlarına hayatını kaybedenlerin hatıraları asıldı.
MEZAR TAŞINA ASILAN HATIRALAR YÜREKLERİ DAĞLADI
Kahramanmaraş merkezli iki deprem 10 ili enkaz altında bıraktı.
Can kayıpları her geçen gün artarken Diyarbakır'da tamamlanan enkaz sonrası hayatını kaybedenler defnedildi. Yakınları tarafından Yeniköy Mezarlığında defnedilen vatandaşların mezar taşına asılan hatıralar yürekleri dağladı.