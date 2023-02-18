Asrın felaketinde yürek yakan hatıralar mezarlıklara dizildi: "Allah kimsenin başına vermesin"

"ALLAH KİMSENİN BAŞINA VERMESİN"

Kardeşi ve yeğenleri için mezarlıkta dua okumaya gelen Bahattin Ertük, aynı ailede bulunan 5 kişiden 4'ünün vefat ettiğini belirtti. Ertük, "4 kişiydiler Yoldaş apartmanında Allah kimsenin başına vermesin çok zor. Tüm insanlar için aynı acı çekiliyor. Benim ailemden 5 kişi enkazdaydı 1'i kurtuldu 4'ü öldü, dileğim Allah'tan bu acıyı yaşayan herkese sabır versin tüm ölenlere rahmet etsin" dedi.

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