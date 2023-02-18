Başkan Erdoğan, 248 saat sonra enkazdan kurtarılan Aleyna'yı telefonla aradı: En kısa sürede ziyaret edeceğim

Asrın afetinin üzerinden günler, saatler, dakikalar geçti. Enkaz altından gelen her nefes, umutları yeşertti. İşte o mucizelerimizden birisi de 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'di. Genç kız tam 248 saat sonra enkazdan çıkarılıp Ankara'ya sevk edildi. Annesi, babası ve 1 kardeşinin öldüğü öğrenildi. Başkan Tayyip Erdoğan da dün Aleyna'ya telefon etti. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Erdoğan'ın "Ağrın var mı kızım?" diye sorması üzerine Aleyna, "Çok hafif. Atlattım" yanıtını verdi. Başkan Erdoğan ise "Elhamdülillah. Biliyorsun, hastaların duası makbuldür. Senin ismin de çok güzel. Cumhurbaşkanlığında çalışma odamda senin bu isminle 'Aleyna' levhası var" dedi ve ekledi: İnşallah en yakın zamanda bir arada oluruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun kızım. Bu arada AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kahramanmaraş merkezli depremin 248'inci saatinde mahsur kaldığı enkazdan kurtarılan Aleyna Ölmez'i, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

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