Depremzedeye dört koldan destek: Sıra barınma yardımında! Nasıl başvurulacak? Ne kadar ödenecek? İşte destek rehberi

Asrın felaketinin ardından yaralar sarılmaya çalışılırken, depremden etkilenen vatandaşlara dört koldan destek sağlanıyor. Bir yandan hasar tespit çalışmaları yapılıyor, bir yandan da depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor. Pek çok destek için de süreç başlamış durumda. Evleri hasar gören vatandaşlara hane başına 10 bin lira ödeme yapmaya başlayan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Afetzede Barınma Desteği için de başvuruların alındığını duyurdu.
Konutu yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 15 bin lira taşınma yardımı yapılacak. Afetzede ailelere 12 ay süreyle, ev sahibi olanlara aylık 5 bin lira olmak üzere 60 bin lira, kiracı olanlara ise aylık 2 bin lira olmak üzere 24 bin lira kira yardımı yapılacak. İşte desteklerle ilgili tüm merak edilen detaylar…
10 BİN TL DESTEKTEN NASIL YARARLANILACAK?
AFAD evleri hasar gören vatandaşlara ilk etapta acil ihtiyaçları için 10 bin lira Hane Başı Destek ödemesi yapıyor. Bu ödemeleri için e-Devlet'ten başvuru koşulu bulunmuyor. Ödemeler; AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği ile kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştiriliyor. Çalışmalar sonuçlandıkça ödemeler yatırılıyor.