Depremzedeye dört koldan destek: Sıra barınma yardımında! Nasıl başvurulacak? Ne kadar ödenecek? İşte destek rehberi





HİSSELİ KONUTLAR İÇİN BARINMA DESTEĞİ YRDIMI YAPILIYOR MU?

Hisseli konut sahiplerinden hasar gören konutta sadece ikamet eden kişiye konutun hasar durumuna göre barınma desteği yapılacak. Eğer hisse sahiplerinin hepsi hasar gören evde oturuyor ise konutun hasar durumuna göre belirlenen barınma desteği miktarı en çok hisse sahibine, hisseler eşitse ilk başvuruyu yapan kişiye ödenecek. Ayrıca, hisse sahipleri kendi aralarında seçecekleri bir kişiye muvafakat vermek şartıyla bütün ödemenin sadece o kişiye yapılmasını da sağlayabilecek.



HASARLI KONUTTA İKAMET EDEN EŞLERDEN HANGİSİNE BARINMA DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILIYOR?

Barınma Desteği ödemesi, konutun tapuda kayıtlı olduğu kişi adına yapılacak.



APARTMAN GÖREVLİLERİ İÇİN BARINMA DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMAKTA MI?

Apartman görevlileri için; bu görevlerini resmi olarak belgelemeleri kaydıyla, konutları yıkık/acil yıktırılacak/ağır hasarlı/orta hasarlı ise 24 bin lira barınma, 15 bin lira taşınma desteği yardımı ödemesi yapılacak.