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Başkan Erdoğan, enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez ile görüştü

Başkan Erdoğan, enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez ile görüştü
17.02.2023 18:46

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremden 248 saat sonra enkaz altından çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez ile telefonda görüşerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya getirilerek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Aleyna'nın sağlık durumunun iyi olmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya döndüğünde Aleyna'yı ziyaret edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ağrın var mı kızım?" diye sorması üzerine Aleyna, "Çok hafif. Atlattım" yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Elhamdülillah. Biliyorsun, hastaların duası makbuldür. Senin ismin de çok güzel. Cumhurbaşkanlığında çalışma odamda senin bu isminle 'Aleyna' levhası var" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah en yakın zamanda bir arada oluruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun kızım" dedi. Aleyna da "İnşallah. Çok teşekkür ederim her şey için" dedi.

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