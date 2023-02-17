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    Devletten yaraları sarmak için topyekün destek! Nakdi ücret, 1 yıl kira desteği, yakınını kaybedene 100 bin TL...

    Asrın felaketinden etkilenen illerde evi hasar görenlere hane başına 10 bin lira ödenirken, destekler bununla da kalmayacak. Evi hasar alanlar, yakınını yitirenler, çalışma gücünü kaybedenler için maaş ve nakdi destekler devreye alınacak. Çalışanlara ve işsiz kalanlara da destek verilecek.

    Topyekün destek

    Çifte depremin vurduğu illerimizde yaraların sarılması için seferber olundu. Bölgeye yardımlar tüm hızıyla sürüyor.

    ✖ 1 YIL KİRA DESTEĞİ: Evleri hasar görenlere hane başına 15 bin lira taşınma yardımı başlatılacak. Konteyner kentler dışında kalacak ev sahiplerine 5 bin, kiracı olanlara da 2 bin lira kira yardımı yapılacak. Kira desteği 1 yıl devam edecek.



    ✖ YAKININI KAYBEDENE 100 BİN TL: Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin liralık nakdi yardım verilecek. Bu yardım AFAD üzerinden sağlanacak. Afetzede hak sahipliği başvurusu e-Devlet veya muhtarlıklar üzerinden yapılabilecek.



    ✖ ÖLÜM YARDIMI: Depremde yakınlarını kaybedenlere 2 bin 54 lira cenaze yardımı yatırılacak. İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri, emekli aylığı alanların, uzun vadeli sigorta kollarını kapsayan en az 360 prim günü olanların yakınlarına cenaze yardımı ödeniyor. Emekli Sandığı Kanunu'na tabi emekliler için de 8 bin 240 lira ölüm yardımı veriliyor.



        ✖ RAPOR ALANA EMEKLİ AYLIĞI: Çalışırken iş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler sağlık raporu alarak malulen emekli olabilecek. 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün bildirmek şartıyla malulen emeklilik imkanı verilecek.



        ✖ KISA ÇALIŞMAYA ÖDEME:
        Çalışma Bakanlığı, depremden etkilenen 10 ilde kısa çalışma ödeneğinin devreye alınması üzerinde çalışıyor. Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olacak. Aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemeyecek. Ödemeden sadece damga vergisi kesilecek.



        ✖ NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ: 10 ilde hayata geçirilmesi planlanan uygulamalardan biri de nakdi ücret desteği olacak. Ücretsiz izne çıkan çalışanlara İŞKUR tarafından ödeme yapılacak.



            ✖ İŞTEN ÇIKANA ÖDENEK:
            Son 3 yılda en az 600 gün primleri olan ve son 120 günde de iş akdi devam ederken işten çıkartılanlara işsizlik maaşı imkanı var. Maaş, çalışma sürelerine göre 6 aydan 10 aya kadar süreyle veriliyor. İşsizlik maaşının tutarı son 4 aylık ortalama ücretin yüzde 40'ı oranında oluyor. Ancak brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor. İşsizlik maaşı en yüksek 7 bin 945 lira. Son 4 ayın ücret ortalamasına göre hesap yapıldığı için en düşük ödeme Şubat'ta ayrılanlarda 3 bin 270, Mart'ta işten çıkanlarda 3 bin 621, Nisan'dan itibaren ayrılanlarda 3 bin 972 lira.



            ✖ HANE BAŞINA 10 BİN TL: AFAD, depremde konutları hasar görenlerin acil ihtiyaçları için ilk etapta 10 bin lira tutarındaki 'Hane Başı Destek Ödemeleri'ni yapmaya başladı. Ödemelerden yararlanmak için e-Devlet'ten başvuru şartı aranmıyor. Bu ödemeler Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşların doğrudan hesabına, hesabı bulunmayan vatandaşların ise TC kimlik numaralarına yapılıyor.



            ✖ DUL-YETİMLERE MAAŞ: Depremde yakınını kaybedenlerin ölüm aylığı imkanı var. Ölüm aylığı alabilmek için ölen kişi için Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'dan en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekiyor. SSK'lıların ise en az 5 yıl sigortası, 900 gün primi varsa yine maaş bağlanıyor.



                ✖ KAMU ÇALIŞANINA ESNEK ÇALIŞMA: Kamu çalışanlarına idari izin-esnek çalışma gibi imkanları uygulanacak. Depremden etkilenen illerde esnek çalışma yöntemlerine göre çalışanlar, fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacak. İdari izinli sayılanlar, görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edilecek, mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı tutulacak.



                ✖ İLK ETAPTA 30 BİN KONUT: Deprem bölgesinde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması için Mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına başlanacak. Konutların 1 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.



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                Haberler Ekonomi Devletten yaraları sarmak için topyekün destek! Nakdi ücret, 1 yıl kira desteği, yakınını kaybedene 100 bin TL...
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