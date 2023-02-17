Devletten yaraları sarmak için topyekün destek! Nakdi ücret, 1 yıl kira desteği, yakınını kaybedene 100 bin TL...





✖ İŞTEN ÇIKANA ÖDENEK:

Son 3 yılda en az 600 gün primleri olan ve son 120 günde de iş akdi devam ederken işten çıkartılanlara işsizlik maaşı imkanı var. Maaş, çalışma sürelerine göre 6 aydan 10 aya kadar süreyle veriliyor. İşsizlik maaşının tutarı son 4 aylık ortalama ücretin yüzde 40'ı oranında oluyor. Ancak brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor. İşsizlik maaşı en yüksek 7 bin 945 lira. Son 4 ayın ücret ortalamasına göre hesap yapıldığı için en düşük ödeme Şubat'ta ayrılanlarda 3 bin 270, Mart'ta işten çıkanlarda 3 bin 621, Nisan'dan itibaren ayrılanlarda 3 bin 972 lira.