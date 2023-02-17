Devletten yaraları sarmak için topyekün destek! Nakdi ücret, 1 yıl kira desteği, yakınını kaybedene 100 bin TL...

Çifte depremin vurduğu illerimizde yaraların sarılması için seferber olundu. Bölgeye yardımlar tüm hızıyla sürüyor.
✖ 1 YIL KİRA DESTEĞİ: Evleri hasar görenlere hane başına 15 bin lira taşınma yardımı başlatılacak. Konteyner kentler dışında kalacak ev sahiplerine 5 bin, kiracı olanlara da 2 bin lira kira yardımı yapılacak. Kira desteği 1 yıl devam edecek.
✖ ÖLÜM YARDIMI: Depremde yakınlarını kaybedenlere 2 bin 54 lira cenaze yardımı yatırılacak. İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri, emekli aylığı alanların, uzun vadeli sigorta kollarını kapsayan en az 360 prim günü olanların yakınlarına cenaze yardımı ödeniyor. Emekli Sandığı Kanunu'na tabi emekliler için de 8 bin 240 lira ölüm yardımı veriliyor.