Bilim Kurulu üyesinden deprem sonrası "enfeksiyon" uyarısı: "Hijyen çok önemli"

Sağlık Bakanlığı koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, deprem sonrası oluşan koşulların pek çok enfeksiyon hastalığının yayılması için elverişli olduğunu belirtip, "Deprem sırasında pek çok kişi bir şekilde yaralandı. Bazıları depremden kaçarken ya da depreme müdahale ederken de elini veya herhangi bir yüzeyini çizdirebiliyor, yaralanabiliyor. Tetanos aşısı yaptırılmalı" dedi.
"DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR"
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 6 Şubat'ta meydana gelen depremler, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, depremlerin ardından oluşan koşulların pek çok enfeksiyon hastalığının yayılması için elverişli olduğunu belirterek uyardı. Prof. Dr. Özlü, "Bu koşulların iyi yönetilmesi gerekiyor. Öncelikle beslenmeyle ilgili problemler var, temiz su temini içilecek ya da kullanılacak su teminiyle ilgili sorunlar var. Barınma, ısınma sorunları var. Onun dışında uykusuzluk, stres, öbür taraftan sürekli hareket halinde bulunma söz konusu. Kalabalık olarak kapalı mekanlarda bir arada olma, aynı çadırda ya da aynı mekanda bir arada bulunma var. Yakın temas var, temizlik hijyen koşullarının sağlanamaması var. Tüm bunlar hakikaten enfeksiyon hastalıklarının bulaşması için çok uygun elverişli koşullar oluşturuyor. O açıdan dikkatli olmak gerekiyor" diye söyledi.
"TEDBİRLERİ ALMAMIZ GEREKİYOR"
Maske kullanımının önemine değinen Prof. Dr. Özlü, "Deprem bölgelerinde en sık gördüğümüz enfeksiyonlar genelde su kaynaklı enfeksiyonlar, solunum yolu enfeksiyonları ve yara enfeksiyonları olabilir. Solunum yolu enfeksiyonları özellikle depremde soğuk ve barınma yetersizliği nedeniyle insanların kapalı bir mekanda bir çadırda dar bir yerde çok sayıda kişinin bir arada olması. Sürekli yakın temas halinde olmaları dolayısıyla hasta kişiden sağlam kişilere nefes yoluyla bulaşma şeklinde yayılır. Tabii grip, Covid-19 başta olmak üzere soğuk algınlığı ve diğer viral solunum yolu hastalıkları çok kolay bulaşabilmektedir. Bu açıdan önerimiz özellikle hasta olan ya da semptomu olan öksürük, burun akıntısı, boğaz ağrısı, halsizlik, ateş gibi solunum yolu enfeksiyonu semptomları belirtilerine sahip olan hastaların mümkün olduğu kadar insanlarla kalabalıklarla kendisini izole ederek buralardan uzak durması gerekiyor.