Enkazın altında "Son videom" diye çekti! Enkazdan sağ çıktı

Uyandığında üzerinde enkaz yığını olduğunu fark etti. Ayağı sıkışan ve kıpırdayamayan 11. sınıf öğrencisi Taha Erdem, kurtulamayacağını düşündüğü için 'son videom' diye bir video çekti.



Kendisini kaydettiği anlarda yaşanan şiddetli artçıları kaydeden Taha Erdem, görüntüde, "Öleceğim, şu an tavan üzerimde. Çok pişman olduğum şeyler var; Allah'ım bütün günahlarımı affet" diye konuşurken sürekli sarsıntıların olduğunu dile getiriyor. Sürekli dua ettiği görülen Erdem'in videosu daha sonra sona eriyor.