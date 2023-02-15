Gaziantep’te fay hattındaki görüntüler, dehşetin boyutunu gözler önüne serdi





KORKUTAN TAHMİN

İTÜ Jeoloji Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Cenk Yaltırak, olası İstanbul depremiyle ilgili konuştu. Yaltırak, "Hala 'Marmara'da tek fay var' diyorlar. Ama bizim yaptığımız haritayı temel alarak 2014'te yayınladıkları haritada 4 tane segment var. Bugün o segmentten birisinin üzerinde deprem olsa diyecekler ki 'bizim haritamızda var'. Ya da öbüründe olsa 'biz onun aktif olmadığını düşünüyorduk ama demek ki aktifmiş' diyecekler. Benim İstanbul depremi 2019 ile 2026 aralığında olabileceğine dair tahminim var. Ama o tahmin sadece bir tahmin. Bu nedenle bunu tekrar etmeye gerek yok" dedi.