Gaziantep’te fay hattındaki görüntüler, dehşetin boyutunu gözler önüne serdi

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7, Elbistan merkezli 7.6 şiddetindeki depremlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçen fay hattı, geçtiği 12 kilometrelik güzergah boyunca çevresini savaş alanına çevirdi. Fevzipaşa Mahallesi'nden başlayan ve şimdilik tespit edilen 12 kilometrelik fay hattı, İslahiye Devlet Hastanesi bahçesinden arazilere ulaşan çatlağa neden oldu. Hastane bahçesindeki tonlarca ağırlıktaki beton zemin bloklarını halı gibi etrafa savuran fay hattı, hastanenin yanındaki arazide ise 2 metrelik çökmeye neden oldu.
KORKUTAN TAHMİN
İTÜ Jeoloji Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Cenk Yaltırak, olası İstanbul depremiyle ilgili konuştu. Yaltırak, "Hala 'Marmara'da tek fay var' diyorlar. Ama bizim yaptığımız haritayı temel alarak 2014'te yayınladıkları haritada 4 tane segment var. Bugün o segmentten birisinin üzerinde deprem olsa diyecekler ki 'bizim haritamızda var'. Ya da öbüründe olsa 'biz onun aktif olmadığını düşünüyorduk ama demek ki aktifmiş' diyecekler. Benim İstanbul depremi 2019 ile 2026 aralığında olabileceğine dair tahminim var. Ama o tahmin sadece bir tahmin. Bu nedenle bunu tekrar etmeye gerek yok" dedi.
HERKESE UMUT OLDU
Adıyaman'da yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler, birçok noktada devam ettikleri çalışmalarda enkaz altında kalan can dostların çıkarılması için de yoğun çaba sarf ediyor. Atatürk Bulvarı Caddesi'nde, 7 katlı bir binanın enkazında 6 gündür çalışma yürüten Ağrı'dan gelen AFAD gönüllüleri, 178 saat sonra bir kediyi canlı çıkardı. "Umut" adı verilen kedi, kriz merkezinde bulunan veteriner hekimlere teslim edildi.
HIZLI VİZE ÇOK ZOR
Belçika ve Almanya'nın, Türkiye'deki depremzedelere tanıdığı "hızlı vize" hakkının, bürokratik engeller nedeniyle istenilen süratte hayata geçirilemeyeceği iddia edildi. Normalde yaklaşık 3 ay süren vize işlemleri, depremzedeler için birkaç haftaya indirildi. Alman yetkililer, vize sürelerinin de en fazla 1 ay olacağı belirtildi.
100 YILDIR GÖRÜLMEDİ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Kluge, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından DSÖ'nün Türkiye'nin yanında olduğunu belirtti. Kluge, "Türkiye'yi vuran deprem 100 yıldır Avrupa'da görülen en büyük doğal afet. Bu felakete karşı hızlı ve büyük destek şart. Biz de bunu yapıyoruz" dedi.