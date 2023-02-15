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    • 15.02.2023 17:02
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    Deprem sonrası harekete geçilmişti! OHAL kararnameleri TBMM'de

    Son dakika haberleri... Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde OHAL ilan edilmesi ve TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından hazırlanan OHAL kararnameleri, Meclis Başkanlığı'na sunulmaya başladı.

    OHAL kararnameleri TBMM’de

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası 10 ilde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmesine karar verildi.

    OHAL KARARNAMELERİ TBMM'DE
    OHAL ilan edilmesi ve TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından hazırlanan OHAL kararnameleri, Meclis Başkanlığı'na sunulmaya başladı.

    TBMM Başkanlığı'na şu ana kadar yargı ve sağlık alanında uygulanacak 2 ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sunuldu.

    YARGI ALANINDA HAK KAYIPLARININ ÖNLENMESİ
    OHAL kapsamında yargı alanında alınan tedbirlere ilişkin kararname ile; Kahramanmaraş ve 9 ilde yargı alanında hak kayıplarının önlenmesi, OHAL ilan edilen yerlerde bulunan sulh ceza hakimlikleri veya mahkemeler tarafından düzenlenen yakalama emri üzerine yakalanan kişinin sorgusunun yapılmasına veya ifadesinin alınmasına yönelik düzenlemeler yapılması, OHAL süresince hırsızlık ve yağma suçları bakımından uygulanacak gözaltı süresi ile tutukluluğa itiraz, tahliye talepleri ve tutukluluğun incelenme usulüne ilişkin düzenlemeler yapılması amaçlanıyor.

    SAĞLIK ALANINDA KARARLAR
    Sağlık alanındaki kararname ile de; OHAL ilan edilen 10 ilde eczacılar ile tıbbi cihaz satış merkezi, optisyenlik müessesesi, ısmarlama protez ve ortez merkezi, işitme cihazı merkezi veya diş protez laboratuvarı olarak faaliyette olan işletmelere, OHAL süresince valilik tarafından Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde faaliyet izni verilmesi öngörülüyor. Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan serbest eczanelerin ise ilaç takip sistemi işlemlerinden ve tıbbi cihaz satış merkezi, optisyenlik müessesesi, ısmarlama protez ve ortez merkezi, işitme cihazı merkezi veya diş protez laboratuvarlarının ürün takip sistemi bildirimlerinden Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde muaf tutulması amaçlanıyor.

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