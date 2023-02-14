Depremde polis eşini ve 3 çocuğunu kaybetti! Tekerlekli sandalye üzerinde tabuta son kez dokundu

Kahramanmaraş merkezli 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük depremde Hatay'da göçük altında kalan Özel Harekat polisi Ahmet Elibol (46) ve 3 çocuğu hayatını kaybetti. Eşi Zehra Elibol ise enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı.

Genç polis ve çocuklarının vefatı, yakınlarını ve hemşehrilerini yasa boğdu.