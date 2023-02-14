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    • Haberler
    • 14.02.2023 13:57
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    • 14.02.2023 13:57
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    Depremde polis eşini ve 3 çocuğunu kaybetti! Tekerlekli sandalye üzerinde tabuta son kez dokundu

    Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremde Hatay’da göçük altında kalan Özel Harekat polisi 46 yaşındaki Ahmet Elibol, Bucak'ta toprağa verildi. Yaralı kurtulduğu depremde 3 çocuğu ve eşini kaybeden polis memurunun eşi ise tekerlekli sandalye üzerinde eşinin tabutuna dokunması yürekleri dağladı.

    AJANSLAR
    Eşini ve 3 çocuğunu kaybetti! Tabuta son kez dokundu

    Kahramanmaraş merkezli 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük depremde Hatay'da göçük altında kalan Özel Harekat polisi Ahmet Elibol (46) ve 3 çocuğu hayatını kaybetti. Eşi Zehra Elibol ise enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı.

    Genç polis ve çocuklarının vefatı, yakınlarını ve hemşehrilerini yasa boğdu.

    TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELDİ
    Polis için Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törene genç polisin çok sayıda meslektaşı, annesi ve hastaneden tekerlekli sandalye ile gelen eşi katıldı.

    Eşinin tabutuna tekerlekli sandalye üzerinden son kez dokunan kadının o anları ise yürekleri dağladı. Polisin annesi Rahime Elibol ise tabuta sarılarak ağladı. Diğer taraftan çiftin 3 çocuğu ise geçtiğimiz günlerde toprağa verilmişti.

        ÇOCUKLARININ YANINA GÖMÜLECEK
        Törene Burdur Vali Yardımcısı Mehmet Yıldız, Burdur İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Mustafa Güder, İlçe Kaymakamı Erol Tanrıkulu, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Cenaze törenin ardından Bucak ilçesi Alaattin Mahallesi Köle Mezarlığında daha önce defin edilen 3 çocuğunun yanında toprağa verilecek.

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