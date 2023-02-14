Depremde polis eşini ve 3 çocuğunu kaybetti! Tekerlekli sandalye üzerinde tabuta son kez dokundu

Kahramanmaraş merkezli 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük depremde Hatay'da göçük altında kalan Özel Harekat polisi Ahmet Elibol (46) ve 3 çocuğu hayatını kaybetti. Eşi Zehra Elibol ise enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı.
Genç polis ve çocuklarının vefatı, yakınlarını ve hemşehrilerini yasa boğdu.
TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELDİ
Polis için Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törene genç polisin çok sayıda meslektaşı, annesi ve hastaneden tekerlekli sandalye ile gelen eşi katıldı.
Eşinin tabutuna tekerlekli sandalye üzerinden son kez dokunan kadının o anları ise yürekleri dağladı. Polisin annesi Rahime Elibol ise tabuta sarılarak ağladı. Diğer taraftan çiftin 3 çocuğu ise geçtiğimiz günlerde toprağa verilmişti.