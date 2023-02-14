Milyonlarca afetzede için 'Türkiye Tek Yürek': Gelir İdaresi'nden vergi indirimi adımı

Yarın bütün televizyon kanallarında ortak yayınlanacak 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyası öncesinde Gelir İdaresi önemli bir adım attı. Vatandaşın bağışlarına da vergi indirimi var.
VERGİ MATRAHLARINDA İNDİRİM
Gelir İdaresi Başkanlığı, deprem nedeniyle yapılan bağış ve yardımların vergi boyutuna ilişkin ayrıntıları açıkladı. Buna göre, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunu kapsamında Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni veya nakdi bağışların tamamı ilgili yıl vergi matrahlarının tespitinde indirim olarak dikkate alınacak.
AFAD, Türk Kızılay tarafından ilan edilen hesaplara yapılan bağışların indirilmesi için ödemeye ilişkin banka dekontları yeterli olacak. Ayni bağışlar AFAD ve yönlendirdiği kamu kurum ve kuruluşlarına da yapılabiliyor.
KDV HESAPLANMAYACAK
Bu kapsamda yapılan ayni bağışların tamamı, bağışa konu malların içeriğine ve ilgili kurumlarca teslim alındığına ilişkin belge düzenlenmesi kaydıyla indirim konusu yapılabilecek.