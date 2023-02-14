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    • Ekonomi
    • 14.02.2023 07:37
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    • 14.02.2023 07:52
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    Milyonlarca afetzede için 'Türkiye Tek Yürek': Gelir İdaresi'nden vergi indirimi adımı

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremlerin ardından bölgede yaraların sarılabilmesi adına, tüm medya kanalları seferber oldu. Çarşamaba günü saat 20.00'de tüm TV kanalları ortak yayınla depremzedeler için 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyası düzenleyecek. Kampanya öncesi Gelir İdaresi önemli karar aladı. Karara göre; AFAD, Kızılay'a yapılan nakdi bağışların tamamı vergi tutarından indirilebilecek. Hem işletmeler hem de kira geliri, ücret geliri, faiz geliri olan vatandaşların yaptığı bağışlar, vergiye tabi kazançlardan indirilebilecek.

    Deprem bağışına vergi indirimi

    Yarın bütün televizyon kanallarında ortak yayınlanacak 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyası öncesinde Gelir İdaresi önemli bir adım attı. Vatandaşın bağışlarına da vergi indirimi var.

    VERGİ MATRAHLARINDA İNDİRİM
    Gelir İdaresi Başkanlığı, deprem nedeniyle yapılan bağış ve yardımların vergi boyutuna ilişkin ayrıntıları açıkladı. Buna göre, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunu kapsamında Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni veya nakdi bağışların tamamı ilgili yıl vergi matrahlarının tespitinde indirim olarak dikkate alınacak.

    AFAD, Türk Kızılay tarafından ilan edilen hesaplara yapılan bağışların indirilmesi için ödemeye ilişkin banka dekontları yeterli olacak. Ayni bağışlar AFAD ve yönlendirdiği kamu kurum ve kuruluşlarına da yapılabiliyor.

    KDV HESAPLANMAYACAK
    Bu kapsamda yapılan ayni bağışların tamamı, bağışa konu malların içeriğine ve ilgili kurumlarca teslim alındığına ilişkin belge düzenlenmesi kaydıyla indirim konusu yapılabilecek.

        Yine söz konusu kapsamda yapılan bağış ve yardımlarda KDV hesaplanmayacak. Bağışa konu mallara ilişkin yüklenilen KDV'ler de işletmeler tarafından indirim konusu yapılabilecek.

        GIDA BANKACILIĞINA DESTEK
        Gıda bankacılığı yapan vakıf, derneklere yapılan gıda, giyecek, yiyecek gibi ayni bağışların maliyet bedelinin tamamı da vergi matrahından düşürülüyor.

        Gıda bankalarına yapılan bağışların kazançtan düşürülmesi iççin mutlaka bu kuruluşlar adına kesilen fatura ile belgelendirilmesi, taşıma için sevk irsaliyesi düzenleme zorunluluğu bulunuyor.

            OKUL İNŞAATLARINA İNDİRİM
            Önümüzdeki dönemde depremin zarar verdiği 10 ilde yerleşim bölgelerinin yeniden inşa süreci başlayacak.

            Yasaya göre, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, belediye, köylere bağışlanan okul, hastane, öğrenci yurdu, çocuk yurdu gibi yapıların inşası için yapılan harcamaların tamamı vergi tutarından düşürülecek. Söz konusu yapıların inşası için verilen bağış, yardımlar da vergi matrahından düşülecek.

            FAİZ ALINMAYACAK
            Bağış ve yardımların tamamının kazançtan indirilebilmesi için, yardımın Cumhurbaşkanı tarafından alınan yardım kararı dolayısıyla açılan hesaplara yapılması gerekiyor.

                Mücbir sebep ilanıyla vergi beyan ve ödeme süreleri uzatılırken, vergi mükelleflerinin borçları 2 Ekim'e kadar başvuru halinde faiz alınmadan 24 aya kadar taksitlendirilecek.

                1999'DA SİLİNMİŞTİ
                1999 depreminin ardından mükelleflerin deprem öncesine ait tahakkuk eden ve vadesi geldiği halde ödenmeyen, depremden önceki döneme ait vadesi geçmemiş olan, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergilerle bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı, fon payı ve vergi cezaları silinmişti.

                STK'LARDAN TALEP
                Sivil toplum kuruluşları 10 ilde prefabrik yapılarda KDV oranının yüzde 18'den yüzde 1'e indirilmesini, veraset ve intikal vergisinde muafiyet talep ediyor.

                    Ayrıca depremzede mükellefe KDV iadesinin hızlıca yapılması, reel sektörün vergi, SGK borçlarının yeniden yapılandırılması, depremde yıkılan binaların inşasına KDV istisnası, deprem burslarının gelir vergisinden muaf tutulması gelen talepler arasında yer alıyor.

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                    Haberler Ekonomi Milyonlarca afetzede için 'Türkiye Tek Yürek': Gelir İdaresi'nden vergi indirimi adımı
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