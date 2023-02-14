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    • Güncel
    • 14.02.2023 16:51
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    • 14.02.2023 16:51
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    Depremde 32 yıllık tecrübesiyle hayata tutundu: "Bileğimizi kopardık ama hayatımızı kurtardık"

    Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde hayatta kalan gazeteci yaşadığı anları tedavi gördüğü hastanede anlattı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Depremde 32 yıllık tecrübesiyle hayata tutundu: Bileğimizi kopardık ama hayatımızı kurtardık

    Hatay İskenderun'da depreme yakalanan gazetecilerden Akın Bodur, 32 yıllık meslek tecrübesi ile hayata tutunduğunu belirtti.

    "BİLEĞİ KOPARDIK AMA HAYATA TUTUNDUK"
    Asrın en büyük deprem felaketini en şiddetli şekilde yaşayan Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde gazetecilik yapan Akın Bodur, yaşadığı anları tedavi gördüğü hastanede anlattı. Bodur, "1990 yılından beri gazetecilik yapıyorum. Bu dönem çerisinde büyük deprem olmasa da küçük depremler gördük. Selleri gördük. Suriye savaşını gördük. İnsanların büyük afetlerde çaresizlik içinde nasıl dram yaşadıklarını gördük. Büyük afetlerde yardımların nasıl gelip gelmediğini bilen birisi olarak o anda bir karar vermek gerekiyordu. Mesleğin vermiş olduğu tecrübe ile bu kararı verdim. Bileği kopardık, ama hayatımı kurtardım" diye söyledi.

    SOL KOLUNU KAYBETTİ
    Bodur'un enkazdan bileği kesilerek çıkarıldığını daha sonra da hastanede yapılan operasyon ile sol kolunu kaybettiğini belirtti.

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    Haberler Güncel Depremde 32 yıllık tecrübesiyle hayata tutundu: "Bileğimizi kopardık ama hayatımızı kurtardık"
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