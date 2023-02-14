Depremde 32 yıllık tecrübesiyle hayata tutundu: "Bileğimizi kopardık ama hayatımızı kurtardık"

"BİLEĞİ KOPARDIK AMA HAYATA TUTUNDUK"

Asrın en büyük deprem felaketini en şiddetli şekilde yaşayan Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde gazetecilik yapan Akın Bodur, yaşadığı anları tedavi gördüğü hastanede anlattı. Bodur, "1990 yılından beri gazetecilik yapıyorum. Bu dönem çerisinde büyük deprem olmasa da küçük depremler gördük. Selleri gördük. Suriye savaşını gördük. İnsanların büyük afetlerde çaresizlik içinde nasıl dram yaşadıklarını gördük. Büyük afetlerde yardımların nasıl gelip gelmediğini bilen birisi olarak o anda bir karar vermek gerekiyordu. Mesleğin vermiş olduğu tecrübe ile bu kararı verdim. Bileği kopardık, ama hayatımı kurtardım" diye söyledi.