Antakya'da depremden etkilenen tarihi yapılar yerle bir oldu: "İçimiz her daim buruk kalacak"

"Sıradan bir şehir değildi Antakya. M.Ö. 300 yılında başlayan ve günümüze kadar süren hikayesi içinde mimari ve kültürel mirası ile hala yaşamakta olan kadim bir kent Antakya. İmparatorların gözdesi olmuş, Antik Çağ'ın 3 büyük metropolünden biri Antakya. O çağlarda nüfusu birkaç yüz binlere ulaşmış, güzelliği ve halkının yaşadığı hayat ile dillere destan olmuş, Doğunun kraliçesi Antakya. Azizler Petrus ve Pavlus'un, Mesih İsa'nın öğretisini anlattıkları, inananlara ilk kez 'Hristiyan' adının verildiği kutsal kent Antakya.
Doğal taş döşeli sokakları, kendine özgü nitelikteki avlulu evleri, bunların içindeki yaşam biçimi ile Antakya. Üç büyük dine mensup insanların beraberce yaşadıkları, inançların kardeş olduğu, bütün insanlığa örnek olacak barış, dostluk ve kardeşlik kenti Antakya. Tarih boyunca en çok can kaybının yaşandığı 4 depremden ikisinin olduğu şehir Antakya.