Antakya'da depremden etkilenen tarihi yapılar yerle bir oldu: "İçimiz her daim buruk kalacak"

1872'deki son büyük depremde ahşap olan ve yıkılan kilisemizin yerine taştan yapılan ülkemizin en güzel ve heybetli 10 kilisesinden biri olan Azizler Petrus ve Pavlus Rum Ortodoks Kilisemiz maalesef bir kez daha yıkıldı.Tarih tekerrürden ibaret derler ya, Keşke tekerrürden ibaret olmasaydı. Tarih bir kez daha yok oldu. Tarihi meclis binası, tarihi camiler, tarihi çarşılar, eski Antakya evleri. Sıradan bir şehir değildi Antakya. O topraklarda doğanlar o şehirde yaşasalar da yaşamasalar da ruhen bağlı oldukları şehirdir Antakya.