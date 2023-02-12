320 daireli 8 blok yok oldu! Kahramanmaraş Ebrar Sitesi faciası! 1 milyon liralık mezarlığın kiralık, satılık ilanları hala duruyor...

Kahramanmaraş Ebrar Sitesi müteahhidi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Tüm Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş'ın Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından il merkezindeki 8 bloklu Ebrar Sitesi de yıkıldı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Ebrar Sitesi müteahhidi kim ve Tevfik Tepebaşı kimdir sorusu yer alıyor. Kahramanmarai Ebrar sitesi satılık ve kiralık ilanlarının hala durması ve neredeyse bin kişiye mezar olmasının ardından detaylar merak edildi. İşte Ebrar Sitesi müteahhidi ve tüm detaylar...