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    Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan deprem bölgesinden gelen yaralılarla tek tek ilgilendi

    Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, dün İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Deprem bölgesinden getirilen yaralılarla tek tek ilgilendi.

    Devlet baba

    Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, dün İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Deprem bölgesinden getirilen yaralılarla tek tek ilgilendi. Bir bebeği de sevdi. Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Hatay kent merkezindeki arama kurtarma, yaşam destek ve sağlık faaliyetlerini inceledi. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne giden Akar ve Koca, çalışmalara ilişkin bilgi aldı, yaralıları ziyaret etti.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan deprem bölgesinden gelen yaralılarla tek tek ilgilendi
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