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    Yüzyılın felaketi 10 ilde yıkıma neden oldu! 134 bin TOKİ konutunun ise hiçbir hasar almadığı tespit edildi

    Kahramanmaraş merkezli çifte deprem, 10 ilde yıkıma neden oldu. Deprem bölgesinde 134 bin TOKİ konutunun ise hiçbir hasar almadığı tespit edildi. Uzmanlar, “Tünel kalıp ve perde duvar sistemi, TOKİ evlerinin sırrı” dedi.

    Çatlak bile yok

    20 yılı aşkın süredir dar gelirli vatandaşlar için sosyal konutlar üreten TOKİ, kentsel dönüşümlerle de il ve ilçelerde güvenli konutlar inşa ettiği bir kez daha kanıtlandı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 10 ilde büyük kayıplar verdik. Ancak depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde TOKİ tarafından 13 yıl önce yapılan konutlarda çatlak bile oluşmadığını söyleyen site sakinleri, "Sallandı ama sapasağlam. Çok şükür bizim binalarımız da hasar yok" dedi. İşte diğer TOKİ konutlarıı sakinlerinin açıklamaları:
    2010'dan beri TOKİ konutlarında yaşıyorum. Allah'a çok şükür bir sıkıntımız yok. Sallandı ama sapasağlam hiçbir çatlak dahi yok.
    Şiddeti yüksek olduğu için büyük bir panik yaşadı. Kahramanmaraş'ta büyük hasar var Büyük bir felaket atlattık hepimiz. Ama çok şükür bizim binalarımız da hasar yok.
    Hatay'da depremi çok şiddetli hissettik. Ancak ne dairemiz de sitemizde herhangi bir sorun oluşmadı.
    4 yıldır TOKİ konutlarında oturuyorum. Adana'da birçok bina yıkıldı. Ancak bizim binamızda sıva çatlağı bile yok.



    10 İLDE 133 BİN KONUT
    TOKİ, bugüne kadar Kahramanmaraş'ta 5 bin 545, Hatay'da 8 bin 18, Osmaniye'de 3 bin 323, Malatya'da 20 bin 605, Şanlıurfa'da 17 bin 261, Diyarbakır'da 20 bin 912, Gaziantep'te 27 bin 947, Adıyaman'da 7 bin 65, Adana'da 21 bin 154, Kilis'te ise 1929 olmak üzere toplam 133 bin 759 konut inşa etti.



    Prof. Dr. Korkmaz "Bütün taşıyıcı sistem perde duvarlardan oluşmaktadır. Tünel kalıp yapılırsa binalar depremde yıkılmaz. İşte TOKİ konutlarının sırrı bu" dedi.



        TEMELDEN HASARLI BİNALAR YIKILDI
        Hatay 7.7 ve 7.6'lık iki deprem, maalesef birçok kentte yıkımlara yol açtı. İşte Hatay ve Adana'da enkaz yığını olan binalardan birkaçı.

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        Haberler Güncel Yüzyılın felaketi 10 ilde yıkıma neden oldu! 134 bin TOKİ konutunun ise hiçbir hasar almadığı tespit edildi
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