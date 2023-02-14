Yüzyılın felaketi 10 ilde yıkıma neden oldu! 134 bin TOKİ konutunun ise hiçbir hasar almadığı tespit edildi

20 yılı aşkın süredir dar gelirli vatandaşlar için sosyal konutlar üreten TOKİ, kentsel dönüşümlerle de il ve ilçelerde güvenli konutlar inşa ettiği bir kez daha kanıtlandı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 10 ilde büyük kayıplar verdik. Ancak depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde TOKİ tarafından 13 yıl önce yapılan konutlarda çatlak bile oluşmadığını söyleyen site sakinleri, "Sallandı ama sapasağlam. Çok şükür bizim binalarımız da hasar yok" dedi. İşte diğer TOKİ konutlarıı sakinlerinin açıklamaları:

2010'dan beri TOKİ konutlarında yaşıyorum. Allah'a çok şükür bir sıkıntımız yok. Sallandı ama sapasağlam hiçbir çatlak dahi yok.

Şiddeti yüksek olduğu için büyük bir panik yaşadı. Kahramanmaraş'ta büyük hasar var Büyük bir felaket atlattık hepimiz. Ama çok şükür bizim binalarımız da hasar yok.

Hatay'da depremi çok şiddetli hissettik. Ancak ne dairemiz de sitemizde herhangi bir sorun oluşmadı.

4 yıldır TOKİ konutlarında oturuyorum. Adana'da birçok bina yıkıldı. Ancak bizim binamızda sıva çatlağı bile yok.