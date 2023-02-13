Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı öncesi önemli açıklamalar: "Milletimle beraber bunun üstesinden geleceğiz"

Dolaştığı 10 ildeki vatandaşların ilk söyledikleri şeyin "konut" olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Benim evim ne olacak? Biz de diyoruz ki 'Daha önce Van'da, Bingöl'de, İzmir'de, Manavgat'ta, Muğla'da, sel afetlerinde, Kastamonu'da vesaire bütün buralarda nasıl kısa zamanda bunları inşa ve ihya ettiysek inşallah burada da aynısını gerçekleştireceğiz, endişeniz olmasın'. Çünkü bu millet, bu tür felaketlerin altından bugüne kadar nasıl kalktıysa bundan sonra da kalkar ve kalkacağız. Hiç endişemiz yok. Sizler işin şu anda AFAD'ın merkezinden takipçisi, yönlendiricileri olarak milletimize vereceğiniz sinyallerle, morallerle inşallah milletimiz de AFAD'dan aldığı işaretlerle Allah'ın izniyle yarına güvenle bakacaktır. Endişemiz yok, endişeniz olmasın. Biz size inanıyoruz, güveniyoruz. İnşallah bugüne kadar nasıl olduysa bundan sonra da milletimle beraber bunun üstesinden geleceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Eliniz dert görmesin."