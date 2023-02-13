Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı öncesi önemli açıklamalar: "Milletimle beraber bunun üstesinden geleceğiz"

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KABİNE ÖNCESİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE
Kahramanmaraş merkezli depremlerin koordine edildiği AFAD Merkez Binası'ndaki Kabine Toplantısı, saat 15.20'de başladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili, "Bugüne kadar nasıl olduysa bundan sonra da milletimle beraber bunun üstesinden geleceğiz." dedi.
Başkan Erdoğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Merkez Binası'ndaki Kabine Toplantısı öncesi AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki görevlilere hitap etti.
BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLİĞİNDEKİ KABİNE TOPLANDI | VİDEO İZLE
AFAD'ın, tüm birimleriyle büyük felaketin başından itibaren büyük bir mücadeleyi sürdürdüğünü ve sürdürmeye devam ettiğini söyleyen Erdoğan, "Gece gündüz demeden devam eden bir mücadele. Bu felaket, hani 'asrın felaketi' şeklinde de ifade ediliyor, bu aslında çok çok mübalağalı bir ifade değil. Dünyada deprem konusunda söz sahibi olanlar, konuşacak sözü olanlar, bizdeki bu felaketi gerçekten bu şekilde ifade ediyorlar." diye konuştu.