Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.02.2023 03:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.02.2023 17:31
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı öncesi önemli açıklamalar: "Milletimle beraber bunun üstesinden geleceğiz"

    Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'deprem' gündemiyle AFAD merkez binasında toplandı. Başkan Erdoğan toplantı öncesi AFAD görevlilerine hitap etti. Erdoğan, "Bu millet bu felaketin de altından kalkar, bunun da üstesinden gelir" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KABİNE ÖNCESİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE

    Kahramanmaraş merkezli depremlerin koordine edildiği AFAD Merkez Binası'ndaki Kabine Toplantısı, saat 15.20'de başladı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili, "Bugüne kadar nasıl olduysa bundan sonra da milletimle beraber bunun üstesinden geleceğiz." dedi.

    Başkan Erdoğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Merkez Binası'ndaki Kabine Toplantısı öncesi AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki görevlilere hitap etti.

    BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLİĞİNDEKİ KABİNE TOPLANDI | VİDEO İZLE

    AFAD'ın, tüm birimleriyle büyük felaketin başından itibaren büyük bir mücadeleyi sürdürdüğünü ve sürdürmeye devam ettiğini söyleyen Erdoğan, "Gece gündüz demeden devam eden bir mücadele. Bu felaket, hani 'asrın felaketi' şeklinde de ifade ediliyor, bu aslında çok çok mübalağalı bir ifade değil. Dünyada deprem konusunda söz sahibi olanlar, konuşacak sözü olanlar, bizdeki bu felaketi gerçekten bu şekilde ifade ediyorlar." diye konuştu.

        Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Erdoğan, mücadeleyi sonuna kadar vereceklerini belirtti.

        Dün İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Hastanedeki yavrularımızı ve bu felaket esnasında doğumu gerçekleşen anneleri ziyaret ettim. Orada gerek annelerde gerekse babalardaki metaneti gördüm. Yavruların özellikle duruşunu gördüm. Bunların içinde iki aylık, bir aylık yavrular hatta daha doğumu yeni gerçekleşmiş olanlar vardı. Eşimle beraber ziyaret ettik." ifadesini kullandı.

        "Büyük bir felaket, takip ediyoruz" diyen Erdoğan, hedeflerinin, 1 yıl içinde yıkılan konutları yeniden inşa ve ihya olduğunu dile getirdi.

            Dolaştığı 10 ildeki vatandaşların ilk söyledikleri şeyin "konut" olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

            "Benim evim ne olacak? Biz de diyoruz ki 'Daha önce Van'da, Bingöl'de, İzmir'de, Manavgat'ta, Muğla'da, sel afetlerinde, Kastamonu'da vesaire bütün buralarda nasıl kısa zamanda bunları inşa ve ihya ettiysek inşallah burada da aynısını gerçekleştireceğiz, endişeniz olmasın'. Çünkü bu millet, bu tür felaketlerin altından bugüne kadar nasıl kalktıysa bundan sonra da kalkar ve kalkacağız. Hiç endişemiz yok. Sizler işin şu anda AFAD'ın merkezinden takipçisi, yönlendiricileri olarak milletimize vereceğiniz sinyallerle, morallerle inşallah milletimiz de AFAD'dan aldığı işaretlerle Allah'ın izniyle yarına güvenle bakacaktır. Endişemiz yok, endişeniz olmasın. Biz size inanıyoruz, güveniyoruz. İnşallah bugüne kadar nasıl olduysa bundan sonra da milletimle beraber bunun üstesinden geleceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Eliniz dert görmesin."

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Depremzededen Garo Paylan’a tepki
            Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı öncesi önemli açıklamalar: "Milletimle beraber bunun üstesinden geleceğiz"
                SON DAKİKA