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    • 14.02.2023 08:57
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    • 14.02.2023 08:57
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    Asrın felaketinde fay hattı geçtiği yeri yıkıma uğrattı

    Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerden biride Gaziantep oldu. Gaziantep İslahiye ilçesinden geçen fay hattı dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Asrın felaketinde fay hattı geçtiği yeri yıkıma uğrattı

    Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilden biri olan Gaziantep'te fay hattı geçtiği yerleri savaş alanına çevirdi. Fay hattın geçtiği güzergahtaki görüntüler, dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

    ÇEVRESİNİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ
    Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7, Elbistan merkezli 7.6 şiddetindeki depremlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçen fay hattı, geçtiği 12 kilometrelik güzergah boyunca çevresini savaş alanına çevirdi.

    Fevzipaşa Mahallesi'nden başlayan ve şimdilik tespit edilen 12 kilometrelik fay hattı, İslahiye Devlet Hastanesi bahçesinden arazilere ulaşan çatlağa neden oldu.

    Hastane bahçesindeki tonlarca ağırlıktaki beton zemin bloklarını halı gibi etrafa savuran fay hattı, hastanenin yanındaki arazide ise 2 metrelik çökmeye neden oldu. Fay hattının geçtiği güzergahtaki istinat duvarları yerle bir olurken, ağaçlar ise kökünden sökülerek devrildi.

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