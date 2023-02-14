13 ilde hasar raporu: 33 bin bina acil yıkılmalı

Depremin yapı stoku bilançosu çıkmaya başladı. Asrın felaketinden etkilenen ararlarında Kayseri, Niğde ve Kilis'in de yer aldığı 13 ilde hasar tespit çalışması yapıldı. Çalışam kapsamında 33 binada yer alan 153 bin 506 bağımsız birimin acil yıkılması gerekiyor.
1 MİLYONDAN FAZLA BİNA TARANDI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca depremden etkilenen aralarında Kayseri, Niğde ve Kilis'in de yer aldığı 13 ilde yürütülen hasar tespit çalışmaları kapsamında şu ana kadar 236 bin 410 bina da yer alan 1 milyon 279 bin 576 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.
33 bin 143 binada yer alan 153 bin 506 bağımsız birimin acil yıkılması gerekiyor.
ORTA VE AZ HASARLI BİNALAR FAZLA
6 bin 849 binada yer alan 46 bin 640 bağımsız birim orta hasarlı, 59 bin 995 binada yer alan 439 bin 647 bağımsız birim ise az hasarlı. 108 bin 840 binada yer alan 535 bin 490 bağımsız birimin de hasarsız olduğu tespit edildi.
Depremde yapılarda şu ana kadar tespit edilen bilanço şu şekilde:
ADANA: 3 bin 14 binada, 59 bin 510 birim incelendi. 23 binanın acil yıkılması gerekiyor. 117 bina orta hasarlı, 627 bina az hasarlı, 2 bin 107 bina hasarsız.
ADIYAMAN: 16 bin 581 binada 65 bin 51 bağımsız birim incelendi. 3 bin 893 binada acil yıkım gerekli. 1.490 binada orta hasar, 5.593 binada az hasar var. 3.763 bina hasarsız.