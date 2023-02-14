13 ilde hasar raporu: 33 bin bina acil yıkılmalı

33 bin 143 binada yer alan 153 bin 506 bağımsız birimin acil yıkılması gerekiyor.

ORTA VE AZ HASARLI BİNALAR FAZLA

6 bin 849 binada yer alan 46 bin 640 bağımsız birim orta hasarlı, 59 bin 995 binada yer alan 439 bin 647 bağımsız birim ise az hasarlı. 108 bin 840 binada yer alan 535 bin 490 bağımsız birimin de hasarsız olduğu tespit edildi.

Depremde yapılarda şu ana kadar tespit edilen bilanço şu şekilde:

ADANA: 3 bin 14 binada, 59 bin 510 birim incelendi. 23 binanın acil yıkılması gerekiyor. 117 bina orta hasarlı, 627 bina az hasarlı, 2 bin 107 bina hasarsız.