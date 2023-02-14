Hatay'da yıkılan binaların deniz kumu harcıyla yapıldığı ortaya çıktı! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7.7 ile 7.6 büyüklüğünde depremlerde can kayıpları, yaralı sayısı ve yıkılan binalar on binleri geçti. 10 şehir, büyük felaketi yaşadı. Bölgelerde, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ederken, acı gerçekler de ortaya çıkmaya başladı.