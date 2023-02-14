Hatay'da yıkılan binaların deniz kumu harcıyla yapıldığı ortaya çıktı! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7.7 ile 7.6 büyüklüğünde depremlerde can kayıpları, yaralı sayısı ve yıkılan binalar on binleri geçti. 10 şehir, büyük felaketi yaşadı. Bölgelerde, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ederken, acı gerçekler de ortaya çıkmaya başladı.
MARMARA DEPREMİNDE DE BİNALAR DENİZ KUMUYLA YAPILMIŞTI
1999 yılında gerçekleşen ve büyük yıkıma yol açan Marmara Depremi'nin ardından yapılan çalışmalarda, binaların deniz kumuyla yapıldığı ortaya çıkmıştı. Kahramanmaraş merkezli iki depremin büyük yıkım yarattığı 10 ildeki yapılarda da benzer maddeler bulundu.
YAPILAR 10 DAKİKADA DELİNDİ
Arama kurtarma çalışması yapan gönüllüler, normalde 2-3 saatte delinmesi gereken yapıların 10 dakikada delindiğini fark etti.