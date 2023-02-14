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    • Güncel
    • 14.02.2023 16:02
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    • 14.02.2023 16:02
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    Hatay'da yıkılan binaların deniz kumu harcıyla yapıldığı ortaya çıktı! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü

    Depremin 9'uncu gününde acı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Hatay'da yıkılan binaların harcında deniz kumu ve midye bulunduğu belirtildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Binaların harcında deniz kumu ve midye kullanılmış

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7.7 ile 7.6 büyüklüğünde depremlerde can kayıpları, yaralı sayısı ve yıkılan binalar on binleri geçti. 10 şehir, büyük felaketi yaşadı. Bölgelerde, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ederken, acı gerçekler de ortaya çıkmaya başladı.

    MARMARA DEPREMİNDE DE BİNALAR DENİZ KUMUYLA YAPILMIŞTI
    1999 yılında gerçekleşen ve büyük yıkıma yol açan Marmara Depremi'nin ardından yapılan çalışmalarda, binaların deniz kumuyla yapıldığı ortaya çıkmıştı. Kahramanmaraş merkezli iki depremin büyük yıkım yarattığı 10 ildeki yapılarda da benzer maddeler bulundu.

    YAPILAR 10 DAKİKADA DELİNDİ
    Arama kurtarma çalışması yapan gönüllüler, normalde 2-3 saatte delinmesi gereken yapıların 10 dakikada delindiğini fark etti.

        DENİZ KUMU VE MİDYE KULLANILMIŞ
        Bunun ardından 4 enkazda yapılan çalışmalarda deniz kumu ve midyenin kullanıldığı anlaşıldı. Binaların yapısını görüntüleyen ekiplerin sosyal medyada paylaşması üzerine vatandaşlar, binaları yapan müteahhitlere büyük tepki gösterdi.

        134 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI
        Bu gelişmelerin ardından bu ihmale sebebiyet veren şüphelilere yönelik çalışmalarda sürüyor.

        Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yıkılan binalarda sorumluluğu olduğu iddia edilen 134 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, üçünün tutuklandığını açıklamıştı.

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        Haberler Güncel Hatay'da yıkılan binaların deniz kumu harcıyla yapıldığı ortaya çıktı! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü
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