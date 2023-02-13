Yüzyılın afetinden yüzyılın mucizeleri





UMUDUN ADI DADA

Deprem, 10 ili yıktı. 4 yaşlarındaki Dada, enkaz altında kaldı. Küçücük bedeniyle savaştı. 150. saatte ekipler tarafından kurtarıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, küçük kızın kurtarıldığı anları "Umut hep var" mesajıyla paylaştı. Ardından Dada'yı hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Şu açıklamaları yaptı: 150. saatte kurtarılan ve 4 yaşında olduğunu tahmin ettiğimiz bir çocuğumuz. Genel durumu son derece iyi, konuşabiliyor, genel muayenesinde ciddi görünür bir travmanın en azından olmadığını görüyoruz. Solunum sıkıntısı dahil kardiyak muayenede normal olduğunu gördüğümüz bir çocuğumuzdan bahsediyoruz. Bir hafta sonra da böyle mucizelerin yaşanabildiğini gösteren bir önemli örnek.