Yüzyılın afetinden yüzyılın mucizeleri

Türkiye 6 Şubat 2023 sabahına acıyla uyandı. Kahramanmaraş merkezli peş peşe gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem yüreğimizi yıktı. Bilim dünyası afeti "Yüzyılın depremi" olarak tanımladı. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Devlet millet el ele verip deprem bölgesine aktı. Barınmadan sağlığa kadar tüm hizmetler sürerken enkazlardan ise mucizeler çıktı. 150 saat sonra enkazdan çıkan hayatlar umutlarımızı da artırdı.
AFAD KOORDINASYONUNDA...
Bu arada Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) liderliğindeki ekipler 7/24 saat boyunca enkazların başından bir an bile ayrılmadı. Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerden 31 bin 832 arama kurtarma personelinin görev yaptığı vurgulandı. AFAD, emniyet, jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personeli ile beraber bölgede görev yapan personelin sayısı 166 bin 95'e ulaştı. Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personelinin sayısı ise 8 bin 294 olarak kayıtlara yansıdı. Deprem bölgesinde görev yapan arama kurtarma ekipleri, durmaksızın çalıştı. Her enkazın altında hayat aradı. Mucize kurtuluşlara imza attı. Yaşadıkları tarifsiz an karşısında mutluluktan ağladı.
ÇADIRLAR KURULUYOR
Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 şehre AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları ve Kızılay tarafından 170 bin 902 çadır ve 1 milyon 507 bin 494 battaniye sevk edildi. 102 bin 274 aile yaşam çadırının kurulumu tamamlandı.