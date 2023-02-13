Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Yüzyılın afetinden yüzyılın mucizeleri

    7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem 10 ilimizi yıktı geçti. Devlet millet el ele verdi. Hızla arama kurtarma faaliyetlerine girişildi. Buz gibi betonların altında kalan canların yaşam umudu, kurtarma ekiplerinin insanüstü çabasıyla birleşti. Ve yüzyılın afetinden yüzyılın mucizeleri geldi. 150 saat sonra enkazdan kurtarılan depremzedeler bir kez daha “Umutlar bitmez” dedirtti.

    Yüzyılın kahramanları

    Türkiye 6 Şubat 2023 sabahına acıyla uyandı. Kahramanmaraş merkezli peş peşe gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem yüreğimizi yıktı. Bilim dünyası afeti "Yüzyılın depremi" olarak tanımladı. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Devlet millet el ele verip deprem bölgesine aktı. Barınmadan sağlığa kadar tüm hizmetler sürerken enkazlardan ise mucizeler çıktı. 150 saat sonra enkazdan çıkan hayatlar umutlarımızı da artırdı.



    AFAD KOORDINASYONUNDA...
    Bu arada Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) liderliğindeki ekipler 7/24 saat boyunca enkazların başından bir an bile ayrılmadı. Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerden 31 bin 832 arama kurtarma personelinin görev yaptığı vurgulandı. AFAD, emniyet, jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personeli ile beraber bölgede görev yapan personelin sayısı 166 bin 95'e ulaştı. Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personelinin sayısı ise 8 bin 294 olarak kayıtlara yansıdı. Deprem bölgesinde görev yapan arama kurtarma ekipleri, durmaksızın çalıştı. Her enkazın altında hayat aradı. Mucize kurtuluşlara imza attı. Yaşadıkları tarifsiz an karşısında mutluluktan ağladı.



    ÇADIRLAR KURULUYOR
    Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 şehre AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları ve Kızılay tarafından 170 bin 902 çadır ve 1 milyon 507 bin 494 battaniye sevk edildi. 102 bin 274 aile yaşam çadırının kurulumu tamamlandı.



        PSİKOLOJİK DESTEK
        Afet psikososyal destek grubu kapsamında, 4 mobil sosyal hizmet merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya'da görevlendirildi, bölgeye 1645 personel ve 164 araç sevk edildi. Deprem bölgesinde 99 bin 916, deprem bölgesi dışında 10 bin 734 olmak üzere 110 bin 650 kişiye psikososyal destek verildi.



        HAVA KÖPRÜSÜ İLE BİNLERCE TAHLİYE
        Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı hava araçlarıyla bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için kurulan "hava köprüsü"yle 3 bin 558 sorti yapıldı. Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 24, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 olmak üzere 26 gemi görevlendirildi.



        UMUDUN ADI DADA
        Deprem, 10 ili yıktı. 4 yaşlarındaki Dada, enkaz altında kaldı. Küçücük bedeniyle savaştı. 150. saatte ekipler tarafından kurtarıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, küçük kızın kurtarıldığı anları "Umut hep var" mesajıyla paylaştı. Ardından Dada'yı hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Şu açıklamaları yaptı: 150. saatte kurtarılan ve 4 yaşında olduğunu tahmin ettiğimiz bir çocuğumuz. Genel durumu son derece iyi, konuşabiliyor, genel muayenesinde ciddi görünür bir travmanın en azından olmadığını görüyoruz. Solunum sıkıntısı dahil kardiyak muayenede normal olduğunu gördüğümüz bir çocuğumuzdan bahsediyoruz. Bir hafta sonra da böyle mucizelerin yaşanabildiğini gösteren bir önemli örnek.



            156. SAATTE GELEN SES
            Hatay'da 55 yaşındaki Malik Malendi, depremde 6 katlı apartmanın enkazında kaldı. 156 saat sonra kurtarıldı.



            YAŞAM BOŞLUĞU KURTARDI
            Hatay'da 11 yaşındaki Cudi, 7 katlı apartmanın enkazı altında kaldı. Yanında anneannesi de vardı. Yaşam boşluğu sayesinde mucize eseri hayatta kaldı. 147 saatin sonunda kurtarıldı. "Sayıyorum. 7 gündür çöküntü altındayız. Çok kirliyim, beni hamama götürün" dedi.



            MUCİZE BEBEK
            Antakya'da ekipler enkazda ağlama sesi duydu! 7 aylık Hamza bebek 140 saat sonra kurtuldu.



                SEN HEP GÜL YAVUZ
                Kahramanmaraş'ta 2 yaşındaki Yavuz Canbaz, 159 saat sonra enkazdan gülerek çıktı.



                Gaziantep Nurdağı'nda da ekipler çalışmalarına devam etti. Güzel haber depremin 130'uncu saatinde geldi. 5 yaşındaki Hasan Yücel, enkazdan sağ kurtarılabildi.



                SU İSTİYORUM
                Adıyaman'da Narlıkuyu Sitesi de depremde yıkıldı. Ekipler, dün "Sesimi duyan var mı? Duyuyorsan 3 kere vur" diye bağırdı. Yaşam üçgeninde kalan 8 yaşındaki Hacı Ahmet Eyici de bu çağrıyı yanıtladı. 152. Saatte kurtarıldı. İlk sözü ağlattı: Amca çok susadım...



                    YÜREĞİNE SAĞLIK
                    Kahramanmaraş merkezli deprem, Gaziantep'i de salladı! Hastanede görev yapan sağlık personeli büyük panik yaşadı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde görev yapan hemşireler Devlet Nizam ile Gazel Çalışkan ise prematüre bebeklerin zarar görmemesi için kuvözlere bedenini adeta siper yaptı! Çabaları takdir topladı. Hemşire Nizam, "3.5 yıldır burada görev yapıyorum. Koşarak kuvözleri tutmaya çalıştım. Bebekler düşer diye korktum. O an kaçmak aklıma bile gelmedi tek düşüncem bebekleri kurtarmaktı" ifadesini kullandı.



                    Gaziantep Nizip'teki Furkan Apartmanı'nın enkazında ses tespit edildi. 12 yaşındaki Eylül sağ salim enkazdan çıkartılabildi. Ekiplerin 'Aç mısın?' diye sorduğu küçük kızın sözleri herkesi etkiledi: Hayır tokum, yemek yedim...



                    Hatay Antakya'da zihinsel engelli 23 yaşındaki Hüseyin Seferoğlu da enkaz altında kaldı. 155 saatin sonunda enkazdan kurtarıldı.



                        Hatay Defne'de Müzeyyen Öfkeli (64), asrın felaketinde enkaz altında kaldı. 150 saat savaştı. Dün enkazdan çıkartıldı.



                        MEHMETÇİK YARALARI SARIYOR
                        Türkiye, yaraları birlikte sarmak için kenetlendi. Mehmetçik de bölgede görevdeydi. 4'üncü Komando Tugayı, Hatay'da asayişin sağlanması için destek verdi. Kar nedeniyle ulaşılamayan köyler için de çalışmalar başladı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığına ait çok sayıda helikopter depremin yaşandığı kırsal bölgelere havayoluyla gıda yardımları taşıdı.



                        ZOR GÜNLERİ AŞACAĞIZ
                        Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, dün Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Adana'da buluştu, ardından Hatay'a geçti. İkili, helikopterle kenti havadan inceledi. Dendias, düzenlenen ortak basın toplantısında Türk hükümetine ve Türk halkına taziyelerini iletti. "Yunanistan hükümetinin, Türk hükümeti ve Türk halkının bu zor günleri aşması ile ilgili vermiş olduğu destek burada bitmeyecektir. Zor günlerin aşılmasıyla ilgili olarak elimizden gelen bütün çabayı göstermeye devam edeceğiz" dedi.



                            SANCAKTAR'DA İNCELEME
                            Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın TCG Sancaktar gemisinde inceleme yaptı. Depremde yaralanan ve TCG Sancaktar'da tedavi edilen vatandaşların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

                            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                            Yüzyılın felaketinde dakika dakika yaşananlar!
                            Haberler Güncel Yüzyılın afetinden yüzyılın mucizeleri
                                SON DAKİKA