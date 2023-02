Yüzyılın afetinden yüzyılın mucizeleri

AFAD KOORDINASYONUNDA...

Bu arada Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) liderliğindeki ekipler 7/24 saat boyunca enkazların başından bir an bile ayrılmadı. Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerden 31 bin 832 arama kurtarma personelinin görev yaptığı vurgulandı. AFAD, emniyet, jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personeli ile beraber bölgede görev yapan personelin sayısı 166 bin 95'e ulaştı. Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personelinin sayısı ise 8 bin 294 olarak kayıtlara yansıdı. Deprem bölgesinde görev yapan arama kurtarma ekipleri, durmaksızın çalıştı. Her enkazın altında hayat aradı. Mucize kurtuluşlara imza attı. Yaşadıkları tarifsiz an karşısında mutluluktan ağladı.