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    • 13.02.2023 10:27
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    • 13.02.2023 10:57
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    MTA yenilenmiş diri fay haritalarını yayınladı: “Türkiye'de 485 diri fay bulunuyor”

    Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yenilenmiş diri fay haritalarını sitesinde yayınladı. Türkiye Diri Fay Haritasına göre, Türkiye'de 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor.

    takvim.com.tr
    Liste güncellendi! Türkiye’de 485 tane var

    Maden Tetkik Arama Genel Müdürü (MTA) tarafından Türkiye Diri Fay Haritası yayınlandı. Hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasına göre, Türkiye'de 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor.

    DİRİ FAY ÜZERİNE BULUNAN İŞTE O İLLER...

    Paylaşılan haritaya göre ise Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor. Fay üstünde bulunan iller ise, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat'ın yanı sıra 110 ilçe de fay üzerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

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    Haberler Güncel MTA yenilenmiş diri fay haritalarını yayınladı: “Türkiye'de 485 diri fay bulunuyor”
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