MTA yenilenmiş diri fay haritalarını yayınladı: “Türkiye'de 485 diri fay bulunuyor”

Paylaşılan haritaya göre ise Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor. Fay üstünde bulunan iller ise, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat'ın yanı sıra 110 ilçe de fay üzerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN