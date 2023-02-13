Dünya Türkiye için seferber oldu: 3 ülkeden 250 milyon dolarlık yardım! Ukraynalı Juliana'dan duygulandıran not

Güney Kore'den Kuveyt'e, Almanya'dan Ukrayna'ya onlarca ülke sahada, sahra hastaneleri bir bir kuruluyor. İspanya İskenderun'da konum verdi, Meksika arama kurtarma köpeği Proteo enkazda can verdi. Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyaları çığ gibi büyürken, birçok ülkede seferberlik var.

75 ÜLKE SAHADA!

Türkiye'de 6 Şubat Pazartesi günü gerçekleşen tarihi depremlerin ardından bir hafta geride kaldı, dokuz saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki sarsıntılar binlerce binayı yıktı, yaklaşık 30 bin can aldı.

Felaket duyulur duyulmaz Türkiye'ye yardıma koşan ülkelerin sayısı ise halihazırda 75. Dışişleri Bakanlığı, Pazar akşamı itibarıyla 99 ülkeden yardım teklifi geldiğini, 75 ülkenin sahada olduğunu duyurdu.