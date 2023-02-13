Dünya Türkiye için seferber oldu: 3 ülkeden 250 milyon dolarlık yardım! Ukraynalı Juliana'dan duygulandıran not

Güney Kore'den Kuveyt'e, Almanya'dan Ukrayna'ya onlarca ülke sahada, sahra hastaneleri bir bir kuruluyor. İspanya İskenderun'da konum verdi, Meksika arama kurtarma köpeği Proteo enkazda can verdi. Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyaları çığ gibi büyürken, birçok ülkede seferberlik var.
75 ÜLKE SAHADA!
Türkiye'de 6 Şubat Pazartesi günü gerçekleşen tarihi depremlerin ardından bir hafta geride kaldı, dokuz saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki sarsıntılar binlerce binayı yıktı, yaklaşık 30 bin can aldı.
Felaket duyulur duyulmaz Türkiye'ye yardıma koşan ülkelerin sayısı ise halihazırda 75. Dışişleri Bakanlığı, Pazar akşamı itibarıyla 99 ülkeden yardım teklifi geldiğini, 75 ülkenin sahada olduğunu duyurdu.
Bakanlığın verdiği bilgiye göre yaklaşık 10 bin yabancı arama kurtarma uzmanı deprem bölgesinde görev yapıyor ve sekiz ülkenin daha ekip göndermesi bekleniyor. Bir yandan enkazlarda canlı aranırken, diğer yandan da depremzedeler için sahra hastaneleri kuruluyor.
UKRAYNA
Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi'nin Facebook hesabına göre, 87 arama kurtarma görevlisi, doktor ve itfaiyecelerle eğitimli köpekler Türkiye'de. Servis, acil durum görevlilerinin Antakya'da depremzedeler için çadır kurarken çekilmiş görüntülerini paylaştı.
BELÇİKA
Belçika, Hatay Kırıkhan'da 6 bin metrekarelik sahra hastanesi kuruyor. Belçika Acil Müdahale Ekibi (B - FAST) mensubu 43 kişi, kuruluş çalışmaları için Türkiye'ye geldi. Yaklaşık 8 milyon euroya malolacak sahra hastanesinde günde 100 kişi tedavi edebilecek ve 20 kişi barındırabilecek.
KIRGIZİSTAN
Kırgızistan 100 adet 'yurt' adı verilen geleneksel Kırgız çadırlarından; 20 adet dayanıklı askeri çadır ve bir adet sahra hastanesi gönderiyor. İkinci bir uçakla da, her türlü teçhizata sahip 20 kişilik arama kurtarma ekibi geliyor. Bu ekibin yanında kıyafet ve gıda gibi insani yardım malzemeleri de olacak.
Orta Asya ülkesi ayrıca deprem bölgesine battaniyeler, uyku tulumları, matlar, çadırlar ve ısıtıcıların da yer aldığı tonlarca insani yardım malzemesi de yolluyor.