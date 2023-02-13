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    • Haberler
    • 13.02.2023 10:39
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    • 13.02.2023 10:55
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    Dünya Türkiye için seferber oldu: 3 ülkeden 250 milyon dolarlık yardım! Ukraynalı Juliana'dan duygulandıran not

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak adına dünyanın bir tarafından arama-kurtarma ekipleri ve yaralıların tedavisi için sağlık malzemeleri ile doğrudan maddi yardım Türkiye'ye gönderildi. Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de toplamda 250 milyon dolarlık destek sundular. Bir yandan bireysel destekler de devam ediyor. Ukraynalı Juliana Gurshman, depremzedeler için hazırladığı yardım kutusunun üzerine yazdığı not duygulandırdı.

    takvim.com.tr
    Dünya Türkiye için seferber oldu

    Güney Kore'den Kuveyt'e, Almanya'dan Ukrayna'ya onlarca ülke sahada, sahra hastaneleri bir bir kuruluyor. İspanya İskenderun'da konum verdi, Meksika arama kurtarma köpeği Proteo enkazda can verdi. Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyaları çığ gibi büyürken, birçok ülkede seferberlik var.

    75 ÜLKE SAHADA!
    Türkiye'de 6 Şubat Pazartesi günü gerçekleşen tarihi depremlerin ardından bir hafta geride kaldı, dokuz saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki sarsıntılar binlerce binayı yıktı, yaklaşık 30 bin can aldı.

    Felaket duyulur duyulmaz Türkiye'ye yardıma koşan ülkelerin sayısı ise halihazırda 75. Dışişleri Bakanlığı, Pazar akşamı itibarıyla 99 ülkeden yardım teklifi geldiğini, 75 ülkenin sahada olduğunu duyurdu.

    Bakanlığın verdiği bilgiye göre yaklaşık 10 bin yabancı arama kurtarma uzmanı deprem bölgesinde görev yapıyor ve sekiz ülkenin daha ekip göndermesi bekleniyor. Bir yandan enkazlarda canlı aranırken, diğer yandan da depremzedeler için sahra hastaneleri kuruluyor.

    UKRAYNA
    Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi'nin Facebook hesabına göre, 87 arama kurtarma görevlisi, doktor ve itfaiyecelerle eğitimli köpekler Türkiye'de. Servis, acil durum görevlilerinin Antakya'da depremzedeler için çadır kurarken çekilmiş görüntülerini paylaştı.

    BELÇİKA
    Belçika, Hatay Kırıkhan'da 6 bin metrekarelik sahra hastanesi kuruyor. Belçika Acil Müdahale Ekibi (B - FAST) mensubu 43 kişi, kuruluş çalışmaları için Türkiye'ye geldi. Yaklaşık 8 milyon euroya malolacak sahra hastanesinde günde 100 kişi tedavi edebilecek ve 20 kişi barındırabilecek.

    KIRGIZİSTAN
    Kırgızistan 100 adet 'yurt' adı verilen geleneksel Kırgız çadırlarından; 20 adet dayanıklı askeri çadır ve bir adet sahra hastanesi gönderiyor. İkinci bir uçakla da, her türlü teçhizata sahip 20 kişilik arama kurtarma ekibi geliyor. Bu ekibin yanında kıyafet ve gıda gibi insani yardım malzemeleri de olacak.

    Orta Asya ülkesi ayrıca deprem bölgesine battaniyeler, uyku tulumları, matlar, çadırlar ve ısıtıcıların da yer aldığı tonlarca insani yardım malzemesi de yolluyor.

        Depremin ilk günü 63 kişilik arama kurtarma ve sağlık ekibi Kırgızistan'dan Türkiye'ye geldi. Kırgız ekipler, bugüne kadar çok sayıda depremzedeyi enkazdan sağ salim çıkardı. Son olarak, Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan yedi yaşındaki erkek çocuk depremlerden 138 saat sonra kurtarıldı.

        BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ: 100 MİLYON DOLAR
        Arama kurtarma ekiplerini deprem bölgesine sevk eden Körfez ülkesinde başlatılan yardım kampanyalarında, toplanan miktar 100 milyon dolara yaklaştı.

        Birleşik Arap Emirlikleri, yanı sıra Dubai'den İstanbul'a hava köprüsü kurdu ve onlarca yardım uçağı Türkiye'ye iniş yaptı. Ülke, depremzedelere 33 bin kışlık çadır gönderme kararı aldı.

        Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ise, hafta sonu depremin merkez üssü Kahramanmaraş'taydı.

        LİTVANYA
        Litvanya'dan arama kurtarma ve insani yardım ekipleri, orduya ait Spartan adlı uçakla depremden etkilenen bölgelere gönderiliyor. Bu, Litvanya'dan son depremler için Türkiye'ye yönlendirilen ilk ekip olacak. Ekip aynı zamanda 528 bin euroluk yardım da topladı.

        ÜRDÜN
        Kahramanmaraş'ta bir sahra hastanesi hayata geçiren Ürdün, birçok uçakla deprem bölgesine insani yardım ulaştırdı. Hafta sonu iki askeri kargo uçağı Türkiye'ye 480 çadır taşıdı, Amman yönetimi depremzedelere toplam 10 bin çadır gönderecek.

        LETONYA
        Letonya da bölgeye 5 bin battaniye ve üç adet büyük ısıtmalı çadır ve ayrıca ısıtıcılar gönderiyor. Gönderilen kış şartlarına uyumlu malzemenin değerinin 189 bin euro olduğu açıklandı. Letonya ek olarak Türkiye'ye 70 bin euro da yardım yapacak.

        SUUDİ ARABİSTAN: 80 MİLYON DOLAR
        Arama kurtarma ekiplerini deprem bölgesine hızla ulaştıran Suudi Arabistan, ayrıca yardım kampanyalarında yaklaşık 80 milyon dolar topladı. Suudi Arabistan'dan havalanan yedi insani yardım uçağı şimdiye kadar Türkiye'ye ulaşmış durumda.

            KUZEY MAKEDONYA
            Kuzey Makedonya da, birkaç gün önce gönderdiği arama kurtarma ekiplerine ek olarak ordudaki özel kuvvetler askerlerinden 24 kişiyi ve eğitimli iki köpeği daha Gaziantep'e gönderdi. Ayrıca devlet bütçesinden 100 bin euro da Türkiye'ye yardım kapsamında ayrıldı. Ülkenin birçok şehrindeki belediyeler de itfaiye ve maden arama ekiplerini Türkiye'ye sevk etti.

            HİNDİSTAN
            En kalabalık arama kurtarma ekiplerinden biriyle sahada olanHindistan, ayrıca Hatay İskenderun'da bir liseyi sahra hastanesine çevirdi. Sahra hastanesi tıbbi, cerrahi ve acil servis bölümlerinin yanı sıra röntgen laboratuvarı ve ecza deposu ile faaliyetlerine başladı.

            KATAR
            On milyonlarca dolarlık yardım toplanan ülke, Dünya Kupası'nda kullanılan konteyner evleri Türkiye ve Suriye'ye sevk ediyor. 10 bin mobil evin ilk bölümü, yola çıktı.

            Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ise, dayanışma ziyareti için hafta sonu Türkiye'deydi.

            GÜNEY KORE
            Güney Kore 110'dan fazla kurtarma görevlisi, sağlık personeli ve askeri, depremin ikinci günü arama ve kurtarma çalışmalarını desteklemek için Türkiye'ye uçtu. Seul yönetimi ayrıca, Türkiye'ye acil insani yardım için 5 milyon dolar teklif etti.

                AZERBAYCAN
                Deprem duyulur duyulmaz Türkiye'ye ilk yardım ekibini gönderen Azerbaycan, 900 uzmanla enkazlarda canlı arıyor. Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş'ta 51 depremzedeyi enkaz altından kurtardı.

                MEKSİKA
                Meksika, Türkiye'ye 140'ı aşkın uzmanın yer aldığı arama kurtarma ekibi sevk etti. Ekipte, dünya çapında şöhrete sahip eğitimli 16 arama kurtarma köpeği de vardı.

                Türkiye'ye kalabalık olarak gelen Meksika kurtarma ekibinde bulunan Proteo isimli bir köpek enkazda hayatını kaybetti. Ekibin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahramanca çalışman için. teşekkürler Proteo. Görevi başarı ile tamamladın" denildi.

                Meksika'dan gelen eğitimli köpekler, 2017'de başkent Meksiko ve çevresini etkileyen, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği depremde önemli görev üstlenmişti.

                IRAK
                Irak, 150 uzmandan oluşan arama kurtarma ekibiyle enkazlarda canlı aradı. Yanı sıra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve bir özel şirket deprem bölgesine 170 iş makinesi sevk etti. Irak'ın kuzeyindeki şehirlerde Türkiye için onlarca TIR insani yardım toplandı.

                MALEZYA
                Depremin ilk günü Türkiye'ye 70 kişilik arama kurtarma ekibi gönderen Malezya, Adıyaman'da sahra hastanesi kuruyor. Malezya ordusundaki 106 doktor ve sağlık uzmanı, Adıyaman Çelikhan'da depremzedelere hizmet sunacak. 40 tonluk tıbbi malzeme ise askeri kargo uçağı A400'lerle Türkiye'ye taşındı.

                ÖZBEKİSTAN
                Deprem bölgesine 100 uzmanın yer aldığı arama kurtarma sevk eden Orta Asya ülkesi, ayrıca 71 doktor ve hemşirenin görev yaptığı bir sahra hastanesi kurdu.

                Özbekistan'da başlatılan yardım kampanyalarına ise yoğun destek var, hafta sonuna kadar beş kargo uçağı insani yardımları Türkiye'ye taşıdı. Toplanan yeni yardımların bu hafta içinde Türkiye'ye sevk edilmesi bekleniyor.

                ALMANYA
                En çok gurbetçinin yaşadığı ülke olan Almanya'da, depremin ilk gününden bu yana tam bir seferberlik var. Neredeyse her şehirde insani yardımlar tasnif edilip paketleniyor ve ardından uçak ya da TIR'larla Türkiye'ye doğru yola çıkıyor. THY'nin yanı sıra Alman ordusuna ait askeri kargo uçakları aralıksız Türkiye'ye uçuyor.

                    Aşağı Saksaonya eyaletindeki yardım kampanyasına katılan Melle Belediye Başkanı Jutta Dettmann, önlük giyerek lahmacun yaptı.

                    Almanya, ayrıca depremin ardından kalabalık bir arama kurtarma ekibiyle sahada yer alan ülkeler arasında.

                    AFGANİSTAN
                    Taliban geçici hükümeti tarafından yönetilen ülkede, yaklaşık 1 milyon TL'lik yardımı Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne teslim etti.

                    İSPANYA
                    İspanya'dan hem resmi hem de gönüllü ekipler bir bir deprem bölgesine ulaştı, arama kurtarma faaliyetlerinde rol aldı. İspanya şimdi de İskenderun'da bir sahra hastanesini bugün hayata geçiriyor. İspanya'nın Türkiye Büyükelçiliği hastanenin konumunu Twitter hesabından paylaştı.

                    KUVEYT: 70 MİLYON DOLAR
                    Devlet televizyonunda gerçekleşen 'Kuveyt Yanınızda' adlı yardım kampanyasında yoğun bir katılım oldu, Türkiye için yaklaşık 70 milyon dolar toplandı.

                    Kuveyt, ayrıca deprem bölgesine hızla arama kurtarma ekibi gönderen ülkeler arasında.

                    RUSYA
                    Depremin ardından arama kurtarma ekiplerini Türkiye'ye yollayan Moskova, ilk hafta dolmadan Kahramanmaraş'ta sahra hastanesi kurdu.

                    ABD
                    ABD'nin birçok eyaletinde yardım kampanyaları var. Toplanan yardımlar kargo uçaklarıyla Türkiye'ye ulaştırılıyor. Washington'daki Türkiye Büyükelçiliği'nde hummalı bir çalışma var, gelen yardımlar tasnif edilip paketleniyor.

                    Uluslararası haber ajansları, Türk büyükelçiliği önüne yardımları taşıyan gönüllülerin fotoğraflarını servis ediyor.

                        AFP'nin geçtiği fotoğraflardan birinde yer alan İngilizce bir not dikkat çekici. Ukraynalı Juliana Gurshman, depremzedeler için hazırladığı kutunun üstüne yazdığı notta Donbas'taki savaşı ve Ukrayna işgalini hatırlattı.

                        Savaşlar nedeniyle daha önce hiç yaşamadığı gerçek bir acı ve yas hissettiğini aktaran Ukraynalı kadın, bu nedenle Türkiye'deki yakınlarını kaybeden insanların acısının kendisi için elle tutulur olduğunu yazdı.

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                        Haberler Haberler Dünya Türkiye için seferber oldu: 3 ülkeden 250 milyon dolarlık yardım! Ukraynalı Juliana'dan duygulandıran not
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