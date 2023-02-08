En acı tablo! 11 ilde meydana gelen yıkımlar, korkunç bilançoyu ortaya çıkardı





ELAZIĞ

YÜZÖLÇÜMÜ: 9.153 km2

NÜFUS: 591.497

HAVA DURUMU: -2

YIKILAN BİNA: 6

CAN KAYBI: 5

YARALI: 379



250 KAT DAHA FAZLA

Türkiye, önceki sabaha karşı meydana gelen ve 10 kenti yıkan depremle sarsıldı. Yabancı deprem uzmanları, 81 milyonu yıkan sarsıntılarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu:

İngiliz deprem bilim uzmanı Dr. Stephen Hicks, çifte depremi "olabilecek en kötü senaryo" olarak değerlendirdi: Yüz binlerce olmasa bile, on binlerce artçı şok olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunların çoğunun küçük olmasını ve hasara yol açmamasını umuyoruz, ancak ne yazık ki hala güçlü artçı şokların olma ihtimali var.



İngiliz Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nda araştırma görevlisi olan Roger Musson, "Sadece sismometreler tarafından kaydedilen (büyük) depremlere bakacak olursak, neredeyse boş görünecektir" dedi.



University College London Risk ve Afet Azaltma Enstitüsü Başkanı Joanna Faure Walker ise "2016 yılında İtalya'nın merkezini vuran ve yaklaşık 300 kişinin ölümüne neden olan 6.2 büyüklüğündeki depremle karşılaştırıldığında, Türkiye depremi 250 kat daha fazla enerji açığa çıkardı" Dr. Hicks açıklamasını yaptı.

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