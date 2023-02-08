En acı tablo! 11 ilde meydana gelen yıkımlar, korkunç bilançoyu ortaya çıkardı

Türkiye, önceki güne yüzyılın deprem felaketiyle yüzleşti. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 04.17'de 7.7'lik deprem meydana geldi. Vatandaşlar, sarsıntının şokunu atlatamadan bu kez Elbistan ilçesinde 13.24'te 7.6 büyüklüğünde yaşanan sarsıntı yıktı geçti. Deprem, Kahramanmaraş ile birlikte Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Elazığ olmak üzere toplam 11 ilde felakete yol açtı. İşte deprem bölgelerinden korkunç bilançolar:
ADANA
YÜZÖLÇÜMÜ: 1.945 km2
NÜFUS: 2.263.373
HAVA DURUMU: 1
YIKILAN BİNA: 24
CAN KAYBI: 167
YARALI: 3.993
ŞANLIURFA
YÜZÖLÇÜMÜ: 19.242 km2
NÜFUS: 2.180.523
YIKILAN BİNA: 201
HAVA DURUMU: -2
CAN KAYBI: 127
YARALI: 2.551