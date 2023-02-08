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    En acı tablo! 11 ilde meydana gelen yıkımlar, korkunç bilançoyu ortaya çıkardı

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremler, yüreğimizi yaktı. 11 ilde meydana gelen yıkımlar, korkunç bilançoyu ortaya çıkardı: 5 bin 894 can kaybı, 34 bin 810 yaralı, 5 bin 775 yıkım.

    En acı tablo

    Türkiye, önceki güne yüzyılın deprem felaketiyle yüzleşti. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 04.17'de 7.7'lik deprem meydana geldi. Vatandaşlar, sarsıntının şokunu atlatamadan bu kez Elbistan ilçesinde 13.24'te 7.6 büyüklüğünde yaşanan sarsıntı yıktı geçti. Deprem, Kahramanmaraş ile birlikte Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Elazığ olmak üzere toplam 11 ilde felakete yol açtı. İşte deprem bölgelerinden korkunç bilançolar:



    ADANA
    YÜZÖLÇÜMÜ: 1.945 km2
    NÜFUS: 2.263.373
    HAVA DURUMU: 1
    YIKILAN BİNA: 24
    CAN KAYBI: 167
    YARALI: 3.993



    ŞANLIURFA
    YÜZÖLÇÜMÜ: 19.242 km2
    NÜFUS: 2.180.523
    YIKILAN BİNA: 201
    HAVA DURUMU: -2
    CAN KAYBI: 127
    YARALI: 2.551



        OSMANİYE
        YÜZÖLÇÜMÜ: 3.767 km2
        NÜFUS: 557.160
        HAVA DURUMU: -3
        YIKILAN BİNA: 101
        CAN KAYBI: 502
        YARALI: 2.173



        KİLİS
        YÜZÖLÇÜMÜ: 1.521 km2
        NÜFUS: 147.831
        HAVA DURUMU: -6
        YIKILAN BİNA: 50
        CAN KAYBI: 22
        YARALI: 518



        KAHRAMANMARAŞ
        YÜZÖLÇÜMÜ: 3.017 km2
        NÜFUS: 1.171.298
        HAVA DURUMU: -6
        YIKILAN BİNA: 941
        CAN KAYBI: 1.243
        YARALI: 5000



            ADIYAMAN
            YÜZÖLÇÜMÜ: 1.679 km2
            NÜFUS: 632.148
            HAVA DURUMU: -6
            YIKILAN BİNA: 600
            CAN KAYBI: 896
            YARALI: 400



            GAZİANTEP
            YÜZÖLÇÜMÜ: 6.819 km2
            NÜFUS: 2.162.388
            YIKILAN BİNA: 581
            HAVA DURUMU: -6
            CAN KAYBI: 504
            YARALI: 4.809



            MALATYA
            YÜZÖLÇÜMÜ: 12.313 km2
            NÜFUS: 810.714
            HAVA DURUMU: -10
            YIKILAN BİNA: 300
            CAN KAYBI: 201
            YARALI: 4.900



                DİYARBAKIR
                YÜZÖLÇÜMÜ: 15.058 km2
                NÜFUS: 1.807.048
                YIKILAN BİNA: 20
                HAVA DURUMU: -4
                CAN KAYBI: 120
                YARALI: 854



                HATAY
                YÜZÖLÇÜMÜ: 5.403 km2
                NÜFUS: 1.628.894
                HAVA DURUMU: -3
                YIKILAN BİNA: 1278
                CAN KAYBI: 1.647
                YARALI: 6.200



                ELAZIĞ
                YÜZÖLÇÜMÜ: 9.153 km2
                NÜFUS: 591.497
                HAVA DURUMU: -2
                YIKILAN BİNA: 6
                CAN KAYBI: 5
                YARALI: 379

                250 KAT DAHA FAZLA
                Türkiye, önceki sabaha karşı meydana gelen ve 10 kenti yıkan depremle sarsıldı. Yabancı deprem uzmanları, 81 milyonu yıkan sarsıntılarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu:
                İngiliz deprem bilim uzmanı Dr. Stephen Hicks, çifte depremi "olabilecek en kötü senaryo" olarak değerlendirdi: Yüz binlerce olmasa bile, on binlerce artçı şok olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunların çoğunun küçük olmasını ve hasara yol açmamasını umuyoruz, ancak ne yazık ki hala güçlü artçı şokların olma ihtimali var.

                İngiliz Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nda araştırma görevlisi olan Roger Musson, "Sadece sismometreler tarafından kaydedilen (büyük) depremlere bakacak olursak, neredeyse boş görünecektir" dedi.

                University College London Risk ve Afet Azaltma Enstitüsü Başkanı Joanna Faure Walker ise "2016 yılında İtalya'nın merkezini vuran ve yaklaşık 300 kişinin ölümüne neden olan 6.2 büyüklüğündeki depremle karşılaştırıldığında, Türkiye depremi 250 kat daha fazla enerji açığa çıkardı" Dr. Hicks açıklamasını yaptı.

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                Haberler Güncel En acı tablo! 11 ilde meydana gelen yıkımlar, korkunç bilançoyu ortaya çıkardı
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