Şirketler sahaya indi! Kalyon Holding'den 3 bin kişilik konteyner kent

Kalyon Holding, Gaziantep'in İslahiye ilçesine 3 bin kişilik konteyner kent kurmak için harekete geçti. Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu başta olmak üzere tüm üst yönetimi ve 2 bin 336 gönüllü çalışanı ile sahada olan Holding, dev konteyner kentte depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak. Hatay Havalimanı'nın tahrip olan pistinin onarımını da yürüten Holding, BOTAŞ doğalgaz boru hattının tamiratı için de bölgede bulunuyor. Yine, 527 konteyner, 41 çadır, 14 vinç, 49 ekskavatör, 30 kepçe, 82 kamyon, 22 tır, 28 tonluk yakıt tankeri, 9 ışık kulesi, 156 muhtelif iş makinesi, 4 adet jeneratör ile afet bölgesinde hizmet veriyor. Ayrıca 22 tır ile 236 bin 245 kıyafet, 245 bin 564 gıda malzemesi, 24 bin 678 battaniye, 3 bin 458 ilaç, 7 ton yakacak ve ihtiyaç maddesi bölgeye gönderildi.



BİM'DEN ÜCRETSIZ ÜRÜN

BİM, bölgede 100'ün üzerinde mağazasında depremzedelere temel ihtiyaç ürünlerini güvenlik güçlerinin gözetiminde ücretsiz dağıttı. BİM, resmi kurumlarla işbirliği içinde 20 bin adedin üzerinde battaniye, tek kişilik ve çift kişilik yorganlar, çocuklar için binlerce yorgan, battaniye, atkı, bere, eldiven gibi ürünlerden oluşan 100 bine yakın ihtiyaç malzemesini TIR'larla bölgeye gönderdi.



175 MILYON TL'LİK DESTEK

Yıldız Holding'in gerek afet bölgelerindeki mağaza ve depolarından gerekse diğer illerdeki tesislerinden sevk ettiği ürünlerin tutarı şimdiden 175 milyon lirayı aştı ve her an artmayı sürdürüyor. Ülker, Türk Kızılay tarafından afet bölgelerine dağıtılması için 6 tır bebe bisküvisi, kek ve bisküviyi hızla teslim etti. Toplamda 20 tırlık planlama yaparak sevkiyat desteğini sürdürüyor. ŞOK Marketler afet bölgelerinde ayakta kalan mağazalarındaki gıda ve kişisel bakım maddelerini depremzedelere elden ulaştırıyor.



5 TIR AYAKKABI VE GİYSİ

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İDMİB) koordinasyonunda 5 tır, yaklaşık 40 bin çift kışlık ayakkabı ve bot deprem bölgesine ulaştırılmak üzere AFAD'a teslim edildi. İDMİB Başkanı Güven Karaca, "Ayrıca 2 bin 500 kişilik kışlık ceketi deprem bölgesine götürülmek üzere AFAD'a teslim etmek istiyoruz. 60 bin çift kışlık ayakkabı ve botu daha teslim ederek, deprem bölgesine toplamda 100 bin çiftten fazla ayakkabı ve botu göndermeyi hedefliyoruz" dedi.



İNGİLİZ FİRMALAR DA SEFERBER OLDU

İngiliz The Sun gazetesinin başlattığı yardım kampanyasına destek çığ gibi büyüyor. Tesco 100 bin sterlin, M&S ise 50 bin dolar yardımda bulundu. 24 saattte 50 bin sterlin toplanırken, 8 yaşındaki Daisy Jones'un doğum günü parasından 5 sterlini depremzedeler için ayırması gündem oldu.



150 MİLYON LİRALİK YARDIM

Albayrak Grubu, yardım ve destekler için 150 milyon lira bütçe ayırdı. 6 tır gıda, 500 ton şeker, 3 tır hijyen, 7 tır giyinme ve ısınma malzemesiyle çeşitli iş makineleri sevk edildi.



CHERY'DEN MALZEME

Chery Automobile; ısıtıcı, battaniye, kışlık yorgan, içme suyu, hazır yiyecek gibi acil durum malzemeleri içeren yardım tırını deprem bölgesine gönderdi. 100 bin dolara eşdeğer acil durum malzemeleri satın alınması ve deprem bölgesine ulaştırılması için talimat verildi.







İGA HATAY HAVALİMANI'NI ONARIYOR

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın deprem bölgesine gönderdiği ekipler, Hatay Havalimanı'nda yeniden uçuşların yapılabilmesi için onarım çalışmasına başladı. Çalışmalar hızla yürütülürken, en kısa sürede havalimanının tekrar operasyona hazır hale getirilerek uçuşlara açılması hedefleniyor. İGA tarafından, deprem bölgelerine 43 araç ve 300'den fazla gönüllü personel AFAD ile koordineli şekilde operasyonel destek vermek amacıyla bölgeye ulaştırılmıştı.



ÖDEMELERE KOLAYLIK

Deprem bölgesinde çalışmalara katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, birçok tedbir aldıklarını söyledi, şu bilgileri verdi:

◗ Bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız yardım faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor.

◗ Ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızın bankalar nezdindeki borçlarının ertelenmesine ve kredi kartı taksit sürelerinin artırılmasına yönelik kararlar aldık.



BAĞIŞLAR VERGİ DIŞI

◗ Mücbir sebep hali ile, mükelleflerin 6 Şubat-31 Temmuz döneminde vergisel yükümlülüklerini erteledik.

◗Yapılandırmada Mart, Mayıs ve Temmuz aylarında ödenmesi gereken taksitler ertelenecek.

◗ AFAD'ın yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapacağı ayni ve nakdi bağışların tamamının vergiden indirilmesini sağlıyoruz.

◗Kredilerde ilave kolaylıklar sağlayacağız.

