Helal olsun sana Vedat Muriç! Depremzedeler için harekete geçti

VEDAT MURİÇ'TEN DEPREMZEDELERE 300 BİN TL

Takvim'in elde ettiği bilgiye göre; 28 yaşındaki golcü futbolcu deprem bölgesinde zarar gören aileler için 15 bin Euro (300 bin TL) bağış yaptı. Ayrıca oyuncunun Türkiye'den birçok arkadaşını arayıp geçmiş olsun dileğini ilettiği öğrenildi.

MURİÇ'İN OYNADIĞI TAKIMLAR

Kariyerine Arnavutluk ekibi KS Teuta Durres'te başlayan Muriç daha sonra KS Besa Kavaje formasını giydi ve 2014-15 sezonunda da Giresunspor'un yolunu tuttu. 2016-17 sezonunda Gençlerbirliği'ne giderek kariyerinde yeni bir sayfa açan golcü isim, 2017-18 sezonunda ise Çaykur Rizespor ile anlaştı.