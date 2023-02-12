Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.02.2023 13:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.02.2023 13:12
    ABONE OL

    Helal olsun sana Vedat Muriç! Depremzedeler için harekete geçti

    Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından spor kulüpleri ve futbolcular depremzedelere yardım edebilmek için harekete geçti. Spor Toto Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe forması giyen ve şu anda kariyerine La Liga ekibi Mallorca'da devam eden Vedat Muriç de Türkiye'ye bağış yapan isimlerden biri oldu. Peki Vedat Muriç, depremzedeler için ne kadar bağış yaptı? İşte detaylar ve gelişmeler...

    Emrah Karalinç
    Özel haber
    takvim.com.tr
    Helal olsun sana Vedat Muriç! | ÖZEL

    Çaykur Rizespor formasıyla başarılı bir performans sergiledikten sonra Fenerbahçe'nin yolunu tutan, Sarı-Lacivertliler'den de İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, kariyerine La Liga ekibi Mallorca'da devam ediyor.

    MALLORCA'DA KENDİSİNİ BULDU
    Serie A'da geçen kötü döneminin ardından İspanya Ligi'nde adeta kendini bulan Muriç, Mallorca ile bu sezon başarılı bir performansa imza atıyor. Muriç, bu sezon La Liga'da 19 maçta 8 gol 1 asist, Kral Kupası'nda da 2 maçta 1 gol 1 asist üretti. Şu ana kadar toplamda 9 gol 2 asistlik katkı yapan Muriç, kariyerinde yeniden yükselişe geçtiği dönemde Türkiye'deki depremzedeleri unutmadı.

    DEPREM SONRASI NE DÜŞÜNÜYOR?
    Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi derinden sarsan deprem sonrası Muriç, "Yaşadığımız acı tarifsiz. Dualarım, kalbim, depremden etkilenen herkesle. Herkese çok geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.

    SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞIMLAR YAPTI
    Kosova Ordusu'ndan Türkiye'deki deprem bölgesine gelen askerlerin bulunduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan, ayrıca Türkiye Madrid Büyükelçiliği'nin ülkemize yardım toplamak için paylaştığı banka bilgilerini de takipçilerine ileten Muriç, bunun yanı sıra ekonomik olarak da depremzedelere destek vermeyi ihmal etmedi.

        VEDAT MURİÇ'TEN DEPREMZEDELERE 300 BİN TL
        Takvim'in elde ettiği bilgiye göre; 28 yaşındaki golcü futbolcu deprem bölgesinde zarar gören aileler için 15 bin Euro (300 bin TL) bağış yaptı. Ayrıca oyuncunun Türkiye'den birçok arkadaşını arayıp geçmiş olsun dileğini ilettiği öğrenildi.

        MURİÇ'İN OYNADIĞI TAKIMLAR
        Kariyerine Arnavutluk ekibi KS Teuta Durres'te başlayan Muriç daha sonra KS Besa Kavaje formasını giydi ve 2014-15 sezonunda da Giresunspor'un yolunu tuttu. 2016-17 sezonunda Gençlerbirliği'ne giderek kariyerinde yeni bir sayfa açan golcü isim, 2017-18 sezonunda ise Çaykur Rizespor ile anlaştı.

        BÜYÜK ÇIKIŞ YAPTI
        Özellikle 2018-19 sezonunda Çaykur Rizespor'da 42 maçta 17 gol 8 asistle tüm dikkatleri üstüne çeken Kosovalı golcü, 2019-20 sezonunda ise hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile anılmasına karşın Sarı-Lacivertliler'e transfer oldu.

        KARŞILIĞINDA VERİLEN FUTBOLCULAR
        3.5 milyon euro ve 4 futbolcu karşılığında Rizespor'dan Fenerbahçe'ye gelen Muriç için Fenerbahçe, "Oğuz Kağan Güçtekin bir yıllığına kiralık olarak, Tarık Çetin, Burak Albayrak ve Mahsun Çapkan ise bonservisiyle birlikte Çaykur Rizespor'a transfer olmuştur" denilmişti.

        FENERBAHÇE'YE DE BÜYÜK PARA KAZANDIRDI
        Kanarya'da 36 maçta 17 gol 7 asist kaydeden Muriç, Serie A ekibi Lazio'ya transfer olduğunda Sarı-Lacivertliler 17.5 milyon euro bonservis geliri elde etmişti. Ayrıca sportif başarıya bağlı olarak 2.5 milyon euro bonus, bir sonraki satıştan da Fenerbahçe'nin yüzde 5 pay alacağı bildirilmişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Turkuvaz Medya ordusu sahada
        Haberler Spor Helal olsun sana Vedat Muriç! Depremzedeler için harekete geçti
            SON DAKİKA