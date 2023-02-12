Helal olsun sana Vedat Muriç! Depremzedeler için harekete geçti

Çaykur Rizespor formasıyla başarılı bir performans sergiledikten sonra Fenerbahçe'nin yolunu tutan, Sarı-Lacivertliler'den de İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, kariyerine La Liga ekibi Mallorca'da devam ediyor.
MALLORCA'DA KENDİSİNİ BULDU
Serie A'da geçen kötü döneminin ardından İspanya Ligi'nde adeta kendini bulan Muriç, Mallorca ile bu sezon başarılı bir performansa imza atıyor. Muriç, bu sezon La Liga'da 19 maçta 8 gol 1 asist, Kral Kupası'nda da 2 maçta 1 gol 1 asist üretti. Şu ana kadar toplamda 9 gol 2 asistlik katkı yapan Muriç, kariyerinde yeniden yükselişe geçtiği dönemde Türkiye'deki depremzedeleri unutmadı.
DEPREM SONRASI NE DÜŞÜNÜYOR?
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi derinden sarsan deprem sonrası Muriç, "Yaşadığımız acı tarifsiz. Dualarım, kalbim, depremden etkilenen herkesle. Herkese çok geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞIMLAR YAPTI
Kosova Ordusu'ndan Türkiye'deki deprem bölgesine gelen askerlerin bulunduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan, ayrıca Türkiye Madrid Büyükelçiliği'nin ülkemize yardım toplamak için paylaştığı banka bilgilerini de takipçilerine ileten Muriç, bunun yanı sıra ekonomik olarak da depremzedelere destek vermeyi ihmal etmedi.