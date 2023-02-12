Rönesans Rezidans’ı “Cennetten bir köşe” diye tanıtan Mehmet Yaşar Coşkun'dan skandal söylemler





SIRA DIŞI MİMARMIŞ!

Adana'da yıkılan ve onlarca kişiye mezar olan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi ve oğlunun kaçtığı iddia edildi. İnşaatta poz veren şirketin genç patronu bir reklam çalışması olarak yerel medyaya verdiği röportajda ise, "Sıra dışı bir mimar, Hasan Can Alpargün" diye kendini anlatmıştı. Adana Çukurova Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı depremde çöktü. Çöken 32 daireli binada arama kurtarma çalışmaları halen sürerken şu ana kadar 65 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı öğrenildi. 16 katlı apartmanda ve 32 daireli apartmanda toplamda 92 kişinin yaşadığı öğrenildi.

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