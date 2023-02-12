Rönesans Rezidans’ı “Cennetten bir köşe” diye tanıtan Mehmet Yaşar Coşkun'dan skandal söylemler

Hatay Aksaray Mahallesi'ndeki Fahri Öz İnşaat'ın yaptığı Altınpark Sitesi yıkıldı.
Bina enkazında "Depreme dayanıklıdır Altınpark Sitesi üst düzey standartlarda tasarlanarak, kaliteli, sağlam, dayanıklı malzemeler kullanılarak ve alanında uzman, profesyonel ekiplerce inşaa edilerek siz değerli sakinleri beklemektedir" yazılı panonun sapasağlam durması pes dedirtti.
Karadağ'a kaçmak isterken yakalanan Hatay'daki Rönesans Rezidans'ın tutuklu müteahhidi tutuklandı. Yalanları pes dedirtti: Rönesans Rezidans'ın neden yıkıldığını ben de bilmiyorum. Her ne kadar Karadağ'a gidişim önceden planlanmış olsa da uçak biletini 8 Şubat günü aldım. Rönesans Rezidans isimli yapının depremden etkilenip yıkılmasıyla benim Karadağ ülkesine gidişim arasında herhangi bir ilişki yoktur.