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    Rönesans Rezidans’ı “Cennetten bir köşe” diye tanıtan Mehmet Yaşar Coşkun'dan skandal söylemler

    Rönesans Rezidans’ı “Cennetten bir köşe” diye tanıtan Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı. Depremde Fahri Öz İnşaat’a ait yıkılan sitenin sahibi ise ‘Depreme dayanıklı’ reklam panosu yaptırdı. “Malzemeyi bol bol kullandık” dedi.

    Pişkinliğin böylesi

    Hatay Aksaray Mahallesi'ndeki Fahri Öz İnşaat'ın yaptığı Altınpark Sitesi yıkıldı.



    Bina enkazında "Depreme dayanıklıdır Altınpark Sitesi üst düzey standartlarda tasarlanarak, kaliteli, sağlam, dayanıklı malzemeler kullanılarak ve alanında uzman, profesyonel ekiplerce inşaa edilerek siz değerli sakinleri beklemektedir" yazılı panonun sapasağlam durması pes dedirtti.



    Karadağ'a kaçmak isterken yakalanan Hatay'daki Rönesans Rezidans'ın tutuklu müteahhidi tutuklandı. Yalanları pes dedirtti: Rönesans Rezidans'ın neden yıkıldığını ben de bilmiyorum. Her ne kadar Karadağ'a gidişim önceden planlanmış olsa da uçak biletini 8 Şubat günü aldım. Rönesans Rezidans isimli yapının depremden etkilenip yıkılmasıyla benim Karadağ ülkesine gidişim arasında herhangi bir ilişki yoktur.



        BİR TEK REKLAMPANOSU SAPASAĞLAM
        Gaziantep'te yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi Mehmet Ertan Akay, yakalanarak gözaltına alındı.



        SIRA DIŞI MİMARMIŞ!
        Adana'da yıkılan ve onlarca kişiye mezar olan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi ve oğlunun kaçtığı iddia edildi. İnşaatta poz veren şirketin genç patronu bir reklam çalışması olarak yerel medyaya verdiği röportajda ise, "Sıra dışı bir mimar, Hasan Can Alpargün" diye kendini anlatmıştı. Adana Çukurova Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı depremde çöktü. Çöken 32 daireli binada arama kurtarma çalışmaları halen sürerken şu ana kadar 65 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı öğrenildi. 16 katlı apartmanda ve 32 daireli apartmanda toplamda 92 kişinin yaşadığı öğrenildi.

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        Haberler Güncel Rönesans Rezidans’ı “Cennetten bir köşe” diye tanıtan Mehmet Yaşar Coşkun'dan skandal söylemler
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